NBA新賽季大變革！出界犯規未來可補哨　這項規則如何改變比賽？

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NBA新賽季將推出全新即時重播規則，擴大教練挑戰的使用範圍，並從2024-25賽季開始正式生效。這項規則變更將允許教練在審查出界違規時，透過即時重播進行事後補哨，讓裁判和重播中心有機會判定出界前後是否發生漏判或未判罰的犯規。這項新規將有助於縮小界外球判罰的模糊爭議，以提升比賽的公正性。NBA董事會近日通過了這項規則變更，根據新規定，當教練挑戰發起後，裁判和重播中心將可以透過即時重播來審查相關片段，並評估是否應補哨出界前後的犯規。這意味著教練針對出界違規挑戰，除了最初的出界判決，還可能對漏判的犯規進行補哨。NBA辦公室提供了一個範例，描述如何運用這項新規則。以上個賽季西區決賽達拉斯獨行俠對陣明尼蘇達灰狼隊的比賽為例，當時獨行俠後衛Kyrie Irving在防守灰狼前鋒Jaden McDaniels時，手臂觸碰到對方並將球打掉，裁判判定McDaniels最後觸球，因此將球權判給獨行俠。不過，當時Irving明顯對灰狼McDaniels有犯規動作，但第一時間裁判未響哨，所以重播回放後球權還是判給獨行俠，主因是舊規則不能主動升級成犯規。然而，根據新規則，該挑戰將被裁定為不成功，因為重播顯示Irving在出界前接觸了McDaniels的手臂，導致球出界。這種情況下，Irving將被判罰一次個人犯規，球權也將重新給予灰狼隊。若灰狼處於罰球狀態，他們將可以執行罰球。這項新規則的判罰標準包括三個主要考量因素：第一，未判罰的犯規是否涉及與出界違規的同一位球員；第二，未判罰的犯規與出界違規之間的距離；第三，兩者之間的時間間隔，這三個因素將決定是否需要補哨未判罰的犯規。儘管這項規則的引入可能延長比賽重播審查的時間，並可能減慢比賽節奏，但它也將幫助裁判在比賽的關鍵時刻做出更精確的判決，避免因漏判而影響比賽結果。NBA一直努力朝著減少在關鍵時刻漏吹犯規的方向邁進，並希望透過這項規則變更來提升比賽的公平性。這項新規則將從2024-25賽季起生效，並將於10月4日的季前賽中首次應用，例行賽則於10月22日正式開打。NBA競技委員會一致建議通過這項規則變更，並最終獲得NBA董事會的批准。NBA競技委員會是由球員、NBA球員工會代表、教練、董事會成員、球隊和聯盟主管以及裁判組成，他們共同推動了這項規則的變更。