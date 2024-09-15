貝碧佳恐以「巔峰強度」登陸！上海2機場航班全取消、迪士尼關閉

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颱風貝碧佳預估16日凌晨即將登陸中國，且天氣預報指出，在登陸前颱風可能達到巔峰強度，中國中央氣象台今（15）晚間6時發布颱風紅色預警，上海2大機場更在晚間8點過後全面取消所有航班，許多可能受影響地區的居民開始避難撤離，《央視》更指出這可能是1949年以來登陸上海的最強颱風。根據中國中央氣象台、上海市氣象局監測，颱風貝碧佳預計會在週一凌晨在上海浦東到浙江舟山一帶登陸，預計未來兩天嚴重影響中國東部海岸與部分省市，由於海面高溫與強度仍在持續增強，從最新路徑預測來看，除了登陸上海概率持續增加以外，還可能以巔峰強度登陸中國。上海當局對此嚴陣以待，自週日下午開始便啟動颱風一級應急響應，部分列車已經開始停運、高速公路實施封閉管控，港口和橋梁路段也關閉，上海浦東機場和虹橋機場在晚間8點過後全面取消航班，週日統計有超過6百航班受到影響。上海機場表示，將根據颱風影響情況，及時向社會發佈兩場航班調整情況，「請旅客及時向所乘航空公司了解查詢航班最新動態，合理安排出行。」上海當地媒體指出，洋山深水港區相關人員需於周日18時前完成撤離，上海崇明正避險轉移9,318人。周日下午，舟山開始出現降雨和強風天氣，政府提醒人們待在室內。上海迪士尼度假區也發布通知，指出因為受到颱風影響，迪士尼小鎮和星願公園於15日下午5時停止營運，16日全天則全數暫時關閉，計劃於17日恢復正常營運。