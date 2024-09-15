在高雄幸福成圓！市民集團婚禮109對新人完成終身大事

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲婚禮由市長陳其邁擔任主婚人，高雄市議會議長康裕成擔任介紹人。（圖／高市府民政局提供）

▲市長陳其邁親手抽出多項大獎，康裕成也抽出50吋液晶電視1台，讓中獎新人及親友雀躍歡呼。（圖／高雄市議會提供）

高雄市政府今（15）日於高雄展覽館舉辦「高雄市113年市民集團婚禮」，此次婚禮由市長陳其邁擔任主婚人，高雄市議會議長康裕成擔任介紹人、民政局局長閻青智及社會局局長蔡宛芬擔任證婚人，一起見證109對新人完成終身大事，祝福新人邁向人生新旅程，在高雄「幸福成圓」。為展現高雄海洋城市美景，宣揚低碳永續、環保城市理念，以及響應今年高雄環狀輕軌成圓，此次市民集團婚禮特別選在毗鄰高雄港灣的輕軌站點「高雄展覽館」舉辦。證婚儀式由市長及議長帶領新郎、新娘共同宣讀誓言，正式成為夫妻。隨後，市長陳其邁親手抽出多項大獎，康裕成也抽出50吋液晶電視1台，讓中獎新人及親友雀躍歡呼，瞬間炒熱現場氣氛。「一定要幸福哦！」陳其邁期許現場新人們，往後人生旅途中，要互相扶持，互相包容，成為彼此最堅強的後盾，相知相惜，幸福牽手一輩子，在「淨零x科技、宜居、幸福、魅力」的高雄寫下幸福篇章。除了祝福新人，康裕成還引用聖經以弗所書的一段話，「希望世人愛自己的另一半，就如同愛自己一般」與新人共勉。她同時提醒新人們，高雄對懷孕婦女及新生兒，提供許多福利措施，生育津貼、坐月子到宅服務、產檢交通補助和準公托育補助等等，這些福利也是透過議會許多議員共同爭取而來。她希望每對新人都能充分使用這些福利，增產報國，提升高雄的生育率。