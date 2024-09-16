中秋節快樂2024！「LINE免費貼圖、中秋祝福圖片、長輩圖」下載包

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中秋節快樂祝福貼圖。（圖／LINE）

▲中秋節快樂祝福貼圖。（圖／LINE）

▲中秋節快樂祝福貼圖。（圖／LINE）

▲中秋節快樂祝福貼圖。（圖／LINE）

▲中秋節快樂祝福貼圖。（圖／LINE）

▲中秋節快樂祝福貼圖。（圖／LINE）

▲2024中秋節快樂祝賀圖案、長輩圖。（圖／NOWnews社群中心製）

▲2024中秋節快樂祝賀圖案、長輩圖。（圖／NOWnews社群中心製）

▲2024中秋節快樂祝賀圖案、長輩圖。（圖／NOWnews社群中心製）

▲2024中秋節快樂祝賀圖案、長輩圖。（圖／NOWnews社群中心製）

▲2024中秋節快樂祝賀圖案、長輩圖。（圖／NOWnews社群中心製）

▲2024中秋節快樂祝賀圖案、長輩圖。（圖／NOWnews社群中心製）

▲2024中秋節快樂祝賀圖案、長輩圖。（圖／NOWnews社群中心製）

▲2024中秋節快樂祝賀圖案、長輩圖。（圖／NOWnews社群中心製）

▲2024中秋節快樂祝賀圖案、長輩圖。（圖／NOWnews社群中心製）

▲2024中秋節快樂祝賀圖案、長輩圖。（圖／NOWnews社群中心製）

2024中秋節快樂！雖然今年沒有連假，周一還是得上班上課，周二（9月17日）才是中秋節，不過身為台灣三大傳統節日之一，過節儀式不可少，許多民眾都已把握周末團聚，和親朋好友一同烤肉、吃月餅。《NOWnews》製作中秋節祝福圖片、長輩圖，並整理LINE免費貼圖、賀詞祝福語、打卡文案，以及中秋節的由來一文看懂。下載期限：2024/10/10取得條件：加入好友下載期限：2024/10/10取得條件：加入好友下載期限：2024/10/10取得條件：加入好友下載期限：2024/10/02下載期限：2024/09/20使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2024/10/03使用效期：90天取得條件：加入好友中秋節又稱為八月節、八月半、月夕、月節、 十五夜，是每年的農曆八月十五。中秋最知名的民間傳說便是「嫦娥奔月」，相傳嫦娥偷吃仙藥飛上月球，與丈夫后羿天地相隔。此外，神話傳說「月兔」（又名玉兔）是住在月球上的兔子，在月宮陪伴嫦娥並搗藥（或搗麻糬），因此月兔總伴隨用杵搗缽的形象。◼月圓人團圓，中秋節快樂。◼月亮代表我的心，月餅代表我的情，中秋節快樂。◼走過很多地方，最圓的月亮還是家的方向，中秋節快樂。◼月亮慢慢變圓，凡事慢慢如願。◼中秋節快樂，祝你日子比月餅甜。◼一輪明月，千里共賞，祝中秋節快樂。◼月圓人圓花正好，事順業順萬家興。◼Happy Moon Festival.◼Happy Mid-Autumn Festival.