中秋節快樂2024！「LINE免費貼圖、中秋祝福圖片、長輩圖」下載包

2024中秋節快樂！雖然今年沒有連假，周一還是得上班上課，周二（9月17日）才是中秋節，不過身為台灣三大傳統節日之一，過節儀式不可少，許多民眾都已把握周末團聚，和親朋好友一同烤肉、吃月餅。《NOWnews》製作中秋節祝福圖片、長輩圖，並整理LINE免費貼圖、賀詞祝福語、打卡文案，以及中秋節的由來一文看懂。
🟡中秋節快樂LINE免費貼圖
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🟡2024中秋節祝福圖片、長輩圖（點此全部下載⬇️）
🟡中秋節的由來
中秋節又稱為八月節、八月半、月夕、月節、 十五夜，是每年的農曆八月十五。中秋最知名的民間傳說便是「嫦娥奔月」，相傳嫦娥偷吃仙藥飛上月球，與丈夫后羿天地相隔。
此外，神話傳說「月兔」（又名玉兔）是住在月球上的兔子，在月宮陪伴嫦娥並搗藥（或搗麻糬），因此月兔總伴隨用杵搗缽的形象。
🟡中秋節祝賀賀詞、祝福語大全
◼月圓人團圓，中秋節快樂。
◼月亮代表我的心，月餅代表我的情，中秋節快樂。
◼走過很多地方，最圓的月亮還是家的方向，中秋節快樂。
◼月亮慢慢變圓，凡事慢慢如願。
◼中秋節快樂，祝你日子比月餅甜。
◼一輪明月，千里共賞，祝中秋節快樂。
◼月圓人圓花正好，事順業順萬家興。
🟡「中秋節快樂」英文怎麼說？
◼Happy Moon Festival.
◼Happy Mid-Autumn Festival.
🟡關於中秋節的歌
◼《城裡的月光 》．許美靜
◼《但願人長久》．鄧麗君
◼《月亮惹的禍》．張宇
◼《一樣的月光》．徐佳瑩
◼《月光愛人》．李玟
◼《帶我去月球》．張雨生
◼《白月光》．張信哲．
◼《又圓了的月亮》．郭采潔
◼《殘酷月光》．林宥嘉
◼《月光》．王心凌
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🟡中秋節的由來
中秋節又稱為八月節、八月半、月夕、月節、 十五夜，是每年的農曆八月十五。中秋最知名的民間傳說便是「嫦娥奔月」，相傳嫦娥偷吃仙藥飛上月球，與丈夫后羿天地相隔。
此外，神話傳說「月兔」（又名玉兔）是住在月球上的兔子，在月宮陪伴嫦娥並搗藥（或搗麻糬），因此月兔總伴隨用杵搗缽的形象。
🟡中秋節祝賀賀詞、祝福語大全
◼月圓人團圓，中秋節快樂。
◼月亮代表我的心，月餅代表我的情，中秋節快樂。
◼走過很多地方，最圓的月亮還是家的方向，中秋節快樂。
◼月亮慢慢變圓，凡事慢慢如願。
◼中秋節快樂，祝你日子比月餅甜。
◼一輪明月，千里共賞，祝中秋節快樂。
◼月圓人圓花正好，事順業順萬家興。
🟡「中秋節快樂」英文怎麼說？
◼Happy Moon Festival.
◼Happy Mid-Autumn Festival.
🟡關於中秋節的歌
◼《城裡的月光 》．許美靜
◼《但願人長久》．鄧麗君
◼《月亮惹的禍》．張宇
◼《一樣的月光》．徐佳瑩
◼《月光愛人》．李玟
◼《帶我去月球》．張雨生
◼《白月光》．張信哲．
◼《又圓了的月亮》．郭采潔
◼《殘酷月光》．林宥嘉
◼《月光》．王心凌
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