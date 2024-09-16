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川普當時在打球！佛州高爾夫球場附近爆槍擊　FBI朝暗殺方向調查

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲美國共和黨總統候選人川普，當地時間15日在佛州一處高爾夫球場打球時，再次遭遇可疑的暗殺行動，所幸最後人平安無事。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國共和黨總統候選人川普，當地時間15日在佛州一處高爾夫球場打球時，再次遭遇可疑的暗殺行動，所幸最後人平安無事。（圖／美聯社／達志影像）
由美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）擁有、位於佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的川普國際高爾夫球場（Trump International Golf Club）附近，當地時間15日驚傳槍擊。川普競選團隊表示，當時川普人就在球場內打球，所幸平安無事，美國聯邦調查局（FBI）正朝「明顯暗殺動機方向」偵辦，嫌疑人已落網。

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綜合外媒報導，聯邦調查局發表聲明，聲稱這次事件應是針對川普的又一起暗殺企圖，棕櫚灘縣警方表示，特勤局（United States Secret Service）人員曾與嫌疑人駁火。

報導指出，事發在當地下午大約2點，當時川普正在球場內打球，特勤局人員在球場附近發現一人持槍、行蹤詭異，對方被發現後一度開車逃走，最後仍被警方拘捕並檢獲槍械。

有外媒引述當地執法部門透露，當局在附近的灌木叢中，發現了一把帶有瞄準器的AK-47步槍、背包，準備用來拍照的GoPro。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲警方在灌木叢中找到的可疑包包和物品，包含一支AK-47 步槍。（圖／美聯社／達志影像）
事發後，高爾夫球場已暫時關閉，民眾被要求避開該地區，川普位於西棕櫚灘的競選辦公室也一度進入封鎖狀態，隨後封鎖已經解除。 

白宮亦透過聲明，指總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）已獲報，對川普平安感到欣慰。

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