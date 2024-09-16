佛州槍擊、嫌犯攜帶AK-47步槍！川普副手范斯發聲：很高興他安全

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美國佛羅里達州一處屬於川普（Donald Trump）的高爾夫球場，當地時間15日下午2點左右，驚傳有可疑男子攜槍出沒，男子一度試圖開車逃逸，但最後仍被美國聯邦調查局、特勤局逮捕。FBI聲稱，此事帶有明顯的暗殺動機，球場附近的灌木叢也被搜出AK-47步槍等物，正在進一步偵辦。川普副手、美國共和黨副總統候選人范斯（J.D Vance）已發聲，慶幸川普人沒事。范斯在社群平台X上表示，很高興川普人安全，自己已與對方進行交談，川普精神狀態良好，而他會在當晚格外緊緊擁抱自己的孩子們，並進行感恩的祈禱。佛羅里達州的共和黨參議員斯科特（Rick Scott）也發文，打下：「即使有精神錯亂和生病的人，試圖結束他（川普）的生命，川普總統仍會繼續為美國人民而戰，讓美國再次偉大。我們不會被嚇倒，也不會退縮。」棕櫚灘郡（Palm Beach County）警長布拉德肖（Ric Bradshaw）表示，被逮兇嫌尚未針對涉嫌暗殺的企圖發表任何聲明，現階段也不會透露嫌犯的姓名。棕櫚灘郡治安官也公布了在高爾夫球場附近拍攝的照片，顯示灌木叢中被發現的可疑包包，以及一把帶有瞄準鏡的AK-47步槍。