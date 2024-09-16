再度險遭暗殺！川普返回海湖莊園　佛州政府解釋維安困難之處

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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），當地時間15日在位於佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的川普國際高爾夫球場（Trump International Golf Club）打球時，再次遭遇暗殺企圖，所幸平安無事，嫌犯已經落網。川普在事發後返回同樣位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago），棕櫚灘郡（Palm Beach County）警方表示，特勤局人員成功阻止了這起事件，但也坦言維安有其困難之處，其中一點就在於川普畢竟不是現任總統，能給予的保護還是有限。根據《CNN》報導，棕櫚灘郡警長布拉德肖（Ric Bradshaw）表示，如果川普是現任總統，他的高爾夫球場將受到「包圍式」的保護，但美國特勤局（United States Secret Service）在15日的事件發生前，能夠覆蓋的區域確實是有限的：「高爾夫球場周圍都是灌木叢，當有人進入灌木叢時，他們幾乎看不見，好吧，就他現在所處的水平而言，他畢竟不是現任總統。」布拉德肖進一步表示，如果川普是現任總統，警方就會包圍整個高爾夫球場，但正因為他不是，所以維安範圍僅限於特勤局認為可能有風險的區域：「我想下次他來高爾夫球場時，周圍部署的人可能會再多一些。但特勤局確實做了他們該做的事情。」報導並引述知情人士透露，高爾夫球場、特別是川普自己的財產，長期以來一直是特勤局人員的頭痛的點，因為高爾夫球場的設計通常毗鄰公共道路，並包含樹木、山丘等，有利於暗殺者隱藏的環境元素，使得特勤局特別難確保川普在那裡的安全。此外，事發的川普國際高爾夫球場，附近就是3條繁忙的交通要道：柯克路（Kirk Road）、峰會大道（Summit Boulevard）和國會大道（Congress Avenue），還有棕櫚灘國際機場（The Palm Beach International Airport），僅僅只是川普本人出現在球場，並不會導致附近的道路被關閉。知情人士並說，之前川普還是總統時，高爾夫球場附近的維安相對嚴格，他離任後有些限制就被取消了，民眾甚至可以從峰會大道和國會大道的人行道上，清楚的看到川普。