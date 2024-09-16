川普佛州打球又遇槍擊　不久前還在自家平台嚷嚷：我恨泰勒絲

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），15日在佛州的高爾夫球場打球時，再次遭遇有暗殺意圖的槍擊行動，所幸槍手並未得逞，最新消息指出，被捕者名為瑞安·韋斯利·勞斯（Ryan Wesley Routh）。而就在事發前不久，川普還在自家社群平台上嚷嚷，以全大寫英文字母打下：「我恨泰勒絲」（Taylor Swift）。
綜合外媒報導，雖然川普的貼文完全沒有額外的評論或解釋，但外界普遍認為，是與泰勒絲表態支持現任副總統、美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）有關。
泰勒絲在川普與賀錦麗的首場辯論落幕後不久，隨即在擁有超過2.8億萬粉絲的Instagram上，公然表態支持賀錦麗，形容賀錦麗穩健、有領導天賦，可以帶領國家走向平靜而非混亂。
泰勒絲當時也批評川普利用AI捏造假訊息，冒充她是川普的支持者，這喚起了她對AI使用的恐懼，以及散播錯誤資訊的危險性。
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泰勒絲在川普與賀錦麗的首場辯論落幕後不久，隨即在擁有超過2.8億萬粉絲的Instagram上，公然表態支持賀錦麗，形容賀錦麗穩健、有領導天賦，可以帶領國家走向平靜而非混亂。
泰勒絲當時也批評川普利用AI捏造假訊息，冒充她是川普的支持者，這喚起了她對AI使用的恐懼，以及散播錯誤資訊的危險性。
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