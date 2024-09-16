川普2度遭遇暗殺企圖！外媒速評：政治暴力恐成美國新常態

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），當地時間15日在位於佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的川普國際高爾夫球場（Trump International Golf Club）打球時，再次遭遇暗殺企圖，所幸平安無事，嫌犯已經落網。有外媒分析，隨著大選臨近，類似暴力犯罪恐成為美國政治的新常態。
《BBC》駐北美特派記者祖克（Anthony Zurcher），在佛州槍擊事件發生後不久刊出速評，聲稱美國在此次大選之前，已有數十年未發生針對主要政黨總統候選人的政治暴力，但現在，短短2個多月內，美國政壇就經歷了2次明顯的暗殺企圖，目標還都是川普。
祖克表示，過去幾年，美國人不斷在適應大大小小的政治狀況，黨派分歧加劇、變得更加根深蒂固，而且有鑑於槍枝暴力問題仍存在全美國，這類攻擊行動或許是另一種不可避免的新常態。
祖克坦言，雖然槍枝暴力在美國屢見不鮮，但目前看來，仍然令人震驚。儘管美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）發話稱，「暴力在美國沒有立足之地」，但類似的暴力行為，似乎正在成為當今美國的一部分，取決於暗殺企圖的細節，特別是施襲者的身份和動機。
據了解，槍擊案發生後，美國特勤局代理局長羅伊（Ronald Rowe）已出發前往佛羅里達州，共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）的發言人也表示，正在考慮改變他的行程安排。
川普事後也在募款信件中，向支持者喊話，說自己的決心更加堅定，誓言永不會放慢腳步，也不會放棄和投降。川普募款網站也更新、發表新聲明，強調川普一點也不害怕，會繼續走下去。
最新【2024美國總統大選】報導專頁
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祖克表示，過去幾年，美國人不斷在適應大大小小的政治狀況，黨派分歧加劇、變得更加根深蒂固，而且有鑑於槍枝暴力問題仍存在全美國，這類攻擊行動或許是另一種不可避免的新常態。
祖克坦言，雖然槍枝暴力在美國屢見不鮮，但目前看來，仍然令人震驚。儘管美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）發話稱，「暴力在美國沒有立足之地」，但類似的暴力行為，似乎正在成為當今美國的一部分，取決於暗殺企圖的細節，特別是施襲者的身份和動機。
據了解，槍擊案發生後，美國特勤局代理局長羅伊（Ronald Rowe）已出發前往佛羅里達州，共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）的發言人也表示，正在考慮改變他的行程安排。
川普事後也在募款信件中，向支持者喊話，說自己的決心更加堅定，誓言永不會放慢腳步，也不會放棄和投降。川普募款網站也更新、發表新聲明，強調川普一點也不害怕，會繼續走下去。
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