艾美獎紅毯／席琳娜黑色碎鑽禮服亮相！75歲梅姨「粉色西裝」登場

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▲席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）入圍喜劇影集最佳女主角，領口的碎鑽和耳環互相呼應。（圖／美聯社／達志影像）

▲人稱「梅姨」的梅莉史翠普（Meryl Streep）這次也來角逐艾美獎，紅毯造型知性又帶著青春氣息。（圖／美聯社／達志影像）

▲真田廣之深色西裝搭配俐落油頭、墨鏡，帥氣又霸道。（圖／美聯社／達志影像）

▲《幕府將軍》女主角澤井杏奈（Anna Sawai）身穿紅色禮服高貴又大氣。（圖／美聯社／達志影像）

▲《大熊餐廳》女配角麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas）紅毯穿上綠色亮片西裝，和劇中扮相差異極大。（圖／美聯社／達志影像）

第76屆艾美獎（Emmy Awards 2024）頒獎典禮於台灣時間今（16）日上午8點登場，在洛城市中心的孔雀劇院舉行，在頒獎開始之前，星光紅毯多位巨星亮相。靠著喜劇類影集《破案三人行》入圍最佳女主角獎的席琳娜戈梅茲（Selena Gomez），及入圍最佳女配角獎的「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）造型都相當亮眼，掀起關注。艾美獎紅毯星光熠熠，今年憑藉《破案三人行》入圍喜劇影集最佳女主角獎的席琳娜在紅毯上閃亮現身，這次她的髮型沒有過多設計，只是低調中分直髮，凸顯領口碎鑽和耳環，黑色掛脖式的魚尾裙優雅又不失性感。75歲的「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）這次也登上艾美獎，靠影集《破案三人行》入圍喜劇類最佳女配角，早就多次拿下奧斯卡的她，出席艾美獎穿搭也是遊刃有餘，全身上下統一色系的粉色西裝搭配顯眼的蝴蝶結領帶及環狀耳環，造型十分灑脫、顯年輕。憑藉《幕府將軍》 入圍劇情片最佳男主角的真田廣之（Hiroyuki Sanada）今日穿著一身全黑西裝現身，領帶一絲金光點綴，既帥氣又霸氣。《幕府將軍》女主角澤井杏奈（Anna Sawai）則入圍劇情片最佳女主角獎，她穿著顯眼的大紅色禮服登場，胸口深v設計相當搶鏡。紅毯亮點還有《大熊餐廳》女配角麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas），她脫下廚師袍換上綠色亮片禮服，大膽跳脫的風格讓人耳目一新，而《大熊餐廳》被視為本屆艾美獎潛在的最大贏家，麗莎入圍最佳女配角獎項，看起來也是信心滿滿。