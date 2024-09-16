義美冰淇淋買一送一好消暑！全家鮮乳坊雪糕20元、7-11棒棒冰13元

開工咖啡優惠！7-11咖啡20元　全家第2杯9元、紅豆煉乳雪糕買1送1

記者黃韻文／綜合報導

▲周一開工咖啡優惠，7-11中秋咖啡祭出濃萃美式最低20元，全家便利商店單品咖啡2杯119元，另有乳酸飲、紅豆煉乳雪糕買1送1。（圖／業者提供）
▲周一開工咖啡優惠，7-11中秋咖啡祭出濃萃美式最低20元，全家便利商店單品咖啡2杯119元，另有乳酸飲、紅豆煉乳雪糕買1送1。（圖／業者提供）
明天（9月17日）就是中秋節，周一沒有Blue Monday，因為開工一天又放假。假日熬夜烤肉、返鄉長途通勤太勞累，提神咖啡喝起來。7-11門市有中秋咖啡優惠，加上自帶杯扣5元，濃萃美式最低20元。全家便利商店周一單品日，大杯單品拿鐵、單品美式2杯119元，還有柚香乳酸飲、紅豆煉乳雪糕買一送一優惠券。

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🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜9月16日 10:00開搶
◾崎本柚香乳酸菌買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾Niseko北海道紅豆煉乳雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）

▲全家APP「優惠趣」專區開搶Niseko紅豆煉乳雪糕、柚香乳酸飲買1送1。（圖／手機截圖）
▲全家APP「優惠趣」專區開搶Niseko紅豆煉乳雪糕、柚香乳酸飲買1送1。（圖／手機截圖）
📍APP｜限9月16日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家周一單品日，大杯單品2杯119元。（圖／業者提供）
▲全家周一單品日，大杯單品2杯119元。（圖／業者提供）
📍APP｜9月14日起至9月17日
◾特濃美式6杯200元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾特濃拿鐵5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾中杯單品美式20杯1000元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵18杯1000元，6.2折（原價90元、特價56元）
◾私品茶55元系列6杯200元，6.1折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元系列5杯200元，6.2折（原價65元、特價40元）

▲全家APP線上寄杯有中秋節優惠。（圖／業者提供）
▲全家APP線上寄杯有中秋節優惠。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月12日至9月17日（限會員）
◾濃萃拿鐵3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾濃萃美式4杯100元，5折（原價50元、特價25元）
◾黑糖珍珠撞奶2杯100元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）

▲7-11門市至9月17日，濃萃拿鐵3杯100元、濃萃美式4杯100元。（圖／業者提供、記者整理）
▲7-11門市至9月17日，濃萃拿鐵3杯100元、濃萃美式4杯100元。（圖／業者提供、記者整理）
📍APP｜9月10日至9月17日
◾特大杯拿鐵11杯520元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾特大杯美式15杯520元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式8杯520元，7.2折（原價90元、特價65元）

▲APP寄杯有特大杯拿鐵11杯520元、特大杯美式15杯520元。（圖／業者提供）
▲APP寄杯有特大杯拿鐵11杯520元、特大杯美式15杯520元。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。

▲OPENPOINT行動隨時取自即日起至9月30日再推出數位送禮-傳情咖啡優惠組合，品項包含大杯CITY CAFE美式／拿鐵。（圖／7-11提供）
▲活動期間買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。（圖／業者提供）
 
🟡星巴克
9月16日、17日兩天限定，活動期間至全台星巴克門市，買兩杯大杯以上飲料享第2杯半價，等於是咖啡、星冰樂7.5折。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克9月16日、17日限定，買兩杯大杯以上享第2杯半價。（圖／業者提供）
▲星巴克9月16日、17日限定，買兩杯大杯以上享第2杯半價。（圖／業者提供）
🟡85℃
9月17日當天限定，上午10時到晚間10時限時12小時，中大杯咖啡系列買2送1，等於6.7折優惠。活動期間另有寄杯卡買2張送1張，每張10杯，等於買20杯送10杯，兌換不限冰熱，寄杯卡無兌換期限。

▲85℃在中秋節9月17日當天限定，中大杯咖啡系列買2送1。（圖／業者提供）
▲85℃在中秋節9月17日當天限定，中大杯咖啡系列買2送1。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）

▲萊爾富美式、拿鐵99杯優惠。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富寄杯咖啡99杯優惠價，最低5.4折近半價開喝。（圖／業者提供）
🟡OK超商
📍門市｜9月17日至9月20日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

📍OKmall雲端商城｜9月17日至9月20日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯美式買20送12，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價55元、特價34元）
以上再加送OKPoint 300點

▲（圖／OK超商提供）
▲OK超商門市有咖啡買2送1，雲端商城則是買6送3。（圖／業者提供）
🟡美廉社
📍門市｜9月13日至9月17日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）

▲美廉社中秋檔期推咖啡及周末限時促銷優惠，咖啡5天限定優惠，濃萃系列美式或拿鐵同品項買一送一。（圖／美廉社提供）
▲美廉社至9月17日，大杯濃萃美式、濃萃拿鐵買1送1。（圖／業者提供）

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