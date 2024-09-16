貝碧佳今晨登陸浦東！1949年後、登陸上海最強颱風

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今年第13號颱風「貝碧佳」（中國譯貝碧嘉）已於今（16日）清晨7點30分左右，在​​上海浦東的臨港新城登陸，登陸時中心附近最大風力達14級（42公尺／秒），中心最低氣壓為955百帕，成為1949年以來，登陸上海最強的颱風，預計之後強度將逐漸減弱。綜合中媒報導，貝碧佳登陸前一晚，上海市浦東、金山、奉賢、崇明區，皆已發布颱風紅色預警，實施「六停措施」，除政府機關及直接保障城市運作的企事業單位外，其他雇主可採取臨時停課、停工、停駛、停航、停園、停業等措施。上海市海洋監測預報中心警告，今天早晨至上午，長江口外海域將出現紅色警戒等級大浪；長江口內海域、洋山港（上海）海域將出現橘色警戒等級浪濤；杭州灣北海域大浪也達到黃色預警等級，呼籲有關單位做好防浪避浪工作。中國氣象單位並示警，貝碧佳登陸後還將深入內陸，為上海、浙江、江蘇、安徽等地，帶來明顯風雨影響，正值中秋假期，呼籲民眾避免在強風雨時段外出，做好山洪、地質災害、中小河水洪水、城鄉積澇等次生災害的防禦工作。為因應颱風影響，中國鐵路部門對途徑杭深高鐵、杭甬高鐵、金山線、浦東線、杭台高鐵、杭昌高鐵、滬昆高鐵、合杭高鐵等路線部分旅客列車，採取臨時停駛措施。杭州等地上百架次航班取消。