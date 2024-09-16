柯文哲捲京華城案影響立院藍白合？沈富雄：民眾黨8立委將這樣做

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭羈押禁見，外界相當好奇這是否會影響藍白黨團在立法院的合作？對此，前立委沈富雄認為，柯文哲案對國民黨在下個立法院會期的運作「沒有什麼影響」。資深媒體人黃揚明15日在節目《TVBS戰情室》指出，民進黨政府不是吃素的，像國會改革，他們就說是國會擴權，因此在野黨立委喊砍政府預算時，不要為砍而砍，這是要提防的一件事。黃揚明也舉出過去的經典案例，當時陳菊擔任高雄市長，因為在野黨議員人數較多，有一年他們大量砍了市府的預算，後來陳菊就帶領市府一級首長向所有市民表示，「對不起，我們沒有守護住。為了要守護我們的預算，請給我們力量，下一屆議員讓我們過半」，所以民進黨再來可能會說「2028年絕對不能再讓國民黨、民眾黨拿到席次」，在野黨要小心。對於黃揚明說民進黨政府不是吃素的，沈富雄指出國民黨也不是吃麻辣鍋的，國民黨下個立法院會期的運作，不會因柯文哲的案子而有什麼影響，至於白營8席立委會怎麼做？他認為，那8名立委該做的力道就會加強，不該做的，對於國民黨的某些案子就會袖手不動。