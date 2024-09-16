陳佩琪自曝神秘保險箱內容　黃揚明揭北檢1動作不尋常

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民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城案遭羈押，有消息指出檢廉11日悄赴第一銀行數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄等追查，並搜出保險箱內有百萬現金。柯文哲太太陳佩琪則在專訪中表示，檢廉查扣的2個保險箱都是她的，裡面裝有金飾、玉器外，還有各50萬的現金。對此，資深媒體人黃揚明質疑，不排除檢方是故意把陳佩琪留在外面，而當陳佩琪開記者會講完保險箱的事，北檢馬上傳訊寫保險箱新聞的媒體記者，這動作蠻不尋常。黃揚明15日在節目《新聞大白話》表示，有件事很關鍵，柯文哲曾說錢都是陳佩琪在管，因此不排除檢方是刻意把陳佩琪留在外面，看看陳佩琪是否會在這個時間點跑去跟誰聯絡，或到哪一個銀行去處理帳務。黃揚明續指，沒想到陳佩琪直接開記者會告訴大家，且一講完保險箱的事，北檢就馬上傳訊寫保險箱新聞的媒體記者，這動作蠻不尋常的。至於柯文哲帳戶有3筆匯款在30秒內完成，黃揚明認為，要將152萬分成3筆在30秒內轉帳完成，一定臨櫃由行員來處理，才能在30秒內快速的處理完成。黃揚明說，依據《洗錢防制法》，要把這麼大筆的匯款存在銀行，一定會被銀行問東問西問半天，若銀行已經核准，外界再去質疑，是蠻無聊的，錢是從柯文哲的帳戶匯出的，並非柯文哲帳戶收到的。