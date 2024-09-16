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艾美獎不斷更新／《大熊廚房》開胡！最佳男主角、男女配角收入袋

記者藍詩孟／綜合報導

▲《大熊餐廳》男主角傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）拿下喜劇類影集最佳男主角獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲《大熊餐廳》男主角傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）拿下喜劇類影集最佳男主角獎。（圖／美聯社／達志影像）
第76屆艾美獎（Emmy Awards 2024）頒獎典禮於台灣時間今（16）日上午8點登場，典禮開始後獎項陸續出爐，率先開胡的是喜劇類影集《大熊餐廳》，傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）憑此劇拿下喜劇類影集最佳男主角獎，同劇女配獎麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas）、男配角艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）同樣抱回獎項，讓《大熊餐廳》風光滿面。

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▲第76屆艾美獎《大熊餐廳》女配角麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas）（圖／美聯社）
▲《大熊餐廳》女配角麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas）拿下喜劇類影集最佳女配角獎。（圖／美聯社／達志影像）
2024第76屆艾美獎得獎名單（持續更新中）

最佳劇情類影集

劇情類影集最佳男主角

劇情類影集最佳女主角

劇情類影集最佳男配角／《晨間直播秀》比利克魯登（Billy Crudup）

劇情類影集最佳女配角／《王冠》伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）

最佳喜劇類影集

喜劇類影集最佳男主角／《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）

喜劇類影集最佳女主角／《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）

喜劇類影集最佳男配角／《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）

喜劇類影集最佳女配角／《大熊餐廳》麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas）

最佳迷你影集

最佳電視電影

迷你影集或電視電影最佳男主角

迷你影集或電視電影最佳女主角

迷你影集或電視電影最佳男配角

迷你影集或電視電影最佳女配角／《馴鹿寶貝》潔西卡甘寧（Jessica Gunning）

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第76屆艾美獎頒獎典禮　看點、轉播資訊懶人包看這裡！

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