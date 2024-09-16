艾美獎不斷更新／《大熊廚房》開胡！最佳男主角、男女配角收入袋

第76屆艾美獎（Emmy Awards 2024）頒獎典禮於台灣時間今（16）日上午8點登場，典禮開始後獎項陸續出爐，率先開胡的是喜劇類影集《大熊餐廳》，傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）憑此劇拿下喜劇類影集最佳男主角獎，同劇女配獎麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas）、男配角艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）同樣抱回獎項，讓《大熊餐廳》風光滿面。
2024第76屆艾美獎得獎名單（持續更新中）
最佳劇情類影集
劇情類影集最佳男主角
劇情類影集最佳女主角
劇情類影集最佳男配角／《晨間直播秀》比利克魯登（Billy Crudup）
劇情類影集最佳女配角／《王冠》伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）
最佳喜劇類影集
喜劇類影集最佳男主角／《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）
喜劇類影集最佳女主角／《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）
喜劇類影集最佳男配角／《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）
喜劇類影集最佳女配角／《大熊餐廳》麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas）
最佳迷你影集
最佳電視電影
迷你影集或電視電影最佳男主角
迷你影集或電視電影最佳女主角
迷你影集或電視電影最佳男配角
迷你影集或電視電影最佳女配角／《馴鹿寶貝》潔西卡甘寧（Jessica Gunning）
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最佳劇情類影集
劇情類影集最佳男主角
劇情類影集最佳女主角
劇情類影集最佳男配角／《晨間直播秀》比利克魯登（Billy Crudup）
劇情類影集最佳女配角／《王冠》伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）
最佳喜劇類影集
喜劇類影集最佳男主角／《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）
喜劇類影集最佳女主角／《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）
喜劇類影集最佳男配角／《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）
喜劇類影集最佳女配角／《大熊餐廳》麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas）
最佳迷你影集
最佳電視電影
迷你影集或電視電影最佳男主角
迷你影集或電視電影最佳女主角
迷你影集或電視電影最佳男配角
迷你影集或電視電影最佳女配角／《馴鹿寶貝》潔西卡甘寧（Jessica Gunning）