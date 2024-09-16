艾美獎不斷更新／《大熊廚房》開胡！最佳男主角、男女配角收入袋

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▲《大熊餐廳》女配角麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas）拿下喜劇類影集最佳女配角獎。（圖／美聯社／達志影像）

第76屆艾美獎（Emmy Awards 2024）頒獎典禮於台灣時間今（16）日上午8點登場，典禮開始後獎項陸續出爐，率先開胡的是喜劇類影集《大熊餐廳》，傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）憑此劇拿下喜劇類影集最佳男主角獎，同劇女配獎麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas）、男配角艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）同樣抱回獎項，讓《大熊餐廳》風光滿面。最佳劇情類影集劇情類影集最佳男主角劇情類影集最佳女主角劇情類影集最佳男配角／《晨間直播秀》比利克魯登（Billy Crudup）劇情類影集最佳女配角／《王冠》伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）最佳喜劇類影集喜劇類影集最佳男主角／《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）喜劇類影集最佳女主角／《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）喜劇類影集最佳男配角／《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）喜劇類影集最佳女配角／《大熊餐廳》麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas）最佳迷你影集最佳電視電影迷你影集或電視電影最佳男主角迷你影集或電視電影最佳女主角迷你影集或電視電影最佳男配角迷你影集或電視電影最佳女配角／《馴鹿寶貝》潔西卡甘寧（Jessica Gunning）