丫頭幫搶演唱會門票「慘遭放鳥」！控張景嵐、熊熊不付錢、裝沒事

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▲丫頭是演藝圈內知名的「搶票大王」，曾自爆有一群員工會幫忙搶門票。（圖／經紀人提供）

▲熊熊（左）、張景嵐（右）遭爆拿到公關票後，就不付門票錢給代搶票的丫頭。（圖／熊熊臉書）

▲丫頭過去曾針對送IU演唱會門票給員工一事做出回應。（圖／丫頭臉書）

女星丫頭（詹子晴）過去曾因送員工IU演唱會門票一事，遭質疑靠特權走後門，如今又再因搶票事件捲是非。丫頭爆料曾有2名女星請她代搶演唱會門票，但2人最後透過別的管道拿到免費公關票後就假裝沒這件事，完全沒付錢給丫頭讓她超級傻眼。今（16）日週刊消息指出，這兩名放鳥丫頭的女星正是熊熊、張景嵐。丫頭日前在節目《小姐不熙娣》分享當「主揪」的辛酸血淚史，表示遇到被放鳥的情況最不開心。丫頭說之前曾有2名女星委託她買演唱會門票，她搶到票後2名女星卻裝死當作沒這件事，因為她們已經透過其他管道取得免錢的公關票，所以完全沒付錢給代買票的丫頭，也沒給其他交代，讓丫頭既生氣又無奈。根據《鏡週刊》報導，當時在錄影現場其他來賓、主持人狂追問丫頭放鳥她的2名女藝人是誰，丫頭要求製作單位消音才肯說出，而這兩名被消音的女星正是熊熊、張景嵐，丫頭更忍不住抱怨，兩人到現在都還沒有付錢，過往姊妹情恐因此破裂。尷尬的是，張景嵐及丫頭今年7月才一同在郭書瑤的生日派對上現身，幾人親密自拍，表面看起來完全沒有芥蒂，不知丫頭是否有繼續追討演唱會門票錢。而近年來跟隨男友陳銳創業的張景嵐就曾在受訪時談到：「我比較在意結清款項、客人結帳這些問題」，想不到如今卻被控拖欠門票錢。而丫頭過去也曾因送員工IU演唱會門票鬧出風波，因為當時IU演唱會購票採實名制，照理說應該只能本人親自搶票，因此網友質疑丫頭靠特權走後門，才有辦法送票給員工。丫頭則回應，自己沒有靠關係購票，只是搞不清楚門票是實名制才鬧出這場風波，但有不少網友質疑丫頭說謊。