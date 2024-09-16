佛州槍擊川普喊話永不投降！槍手資訊曝光　貼文曾提烏克蘭、台灣

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▲魯斯過去曾在X貼文中提及台灣。（圖／翻攝自X）

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），15日在佛州打高爾夫球時，遇到可疑槍擊事件，雖然毫髮無傷，但包含美國聯邦調查局（FBI）等單位在內，高度懷疑槍手是具有目標性、動機性的實施暗殺行動。川普事後透過募款信件和募款網站向支持者喊話，說自己的決心更加堅定，誓言永不會放慢腳步、放棄和投降，而更多有關槍手的資訊細節也一一曝光。綜合《福斯新聞》等美媒報導，被捕的嫌犯是50多歲的魯斯（Ryan Wesley Routh），本身來自北卡羅來納州，曾就讀北卡羅來納農工州立大學，曾有多次與警方發生衝突的紀錄，最早甚至可以追溯到90年代，罪名包含持有毒品、無照駕駛、持槍與人對峙後被捕。報導指出，魯斯於2017年搬到夏威夷，從領英（LinkedIn）網站的資訊看來，他似乎在當地創辦了一家建築公司，自稱為無家可歸者建造簡單住房。魯斯看起來像是長期的民主黨支持者，聯邦選舉委員會（FEC）的記錄顯示，自2019年以來，他的捐款達19筆。然而，有關魯斯的政治意識形態爭議頗多，從過去的社群網站貼文來看，他是一名極左派的支持者，時常批評川普、現任總統拜登和俄羅斯總統蒲亭，曾承諾要全力幫助烏克蘭與俄羅斯作戰，還聲稱想派數千名曾接受過北約（NATO）訓練的阿富汗士兵到台灣，啟動「台灣外籍兵團」計畫，吸引全球的志願者來保護台灣。在魯斯的身分曝光並引起關注後，他的X帳號已被停用，但仍有不少美國民眾轉載他被封號前，曾發表的若干政治言論。