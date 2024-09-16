表態2026戰台南市長　謝龍介承諾只做4年：讓你懷念40年

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2026台南市長選舉，民進黨內已悄悄開打，湧言會召集人王定宇、總統賴清德子弟兵林俊憲、立委陳亭妃被認為是台南市長候選人潛在人選；至於藍營，國民黨立委謝龍介15日表態參選，並強調當選後只會做4年，4年做完8年的建設。謝龍介15日在節目《下班瀚你聊》表示，若自己當選台南市長，一樣只會做4年，因為這城市他看太久了，過去他也問過時任台南市長賴清德有沒有做過任何一件建設？只要公開講，他馬上辭職，賴清德都沒有回應。謝龍介續指，4個月後，民進黨提名賴清德2014年連任，賴清德對台南市民發表的第一條政見就是「過去4年他都在規畫，未來4年我們台南會大進步」。謝龍介說，一個城市、一個市長，4年都在規畫，都是都在想著連任，因此自己才提出只要做4年，「我當選就開始做事了，我不需要讓一個城市再浪費4年。所以我4年做一做，4年做完8年的建設，我一定要沒日沒夜的做，所以誰的身體撐得住操8年嗎？」謝龍介也強調，給他4年，他讓你懷念40年。