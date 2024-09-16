降息倒數市場觀望氣氛濃！台股早盤漲60點站21800點　台積電續攻

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市場等待聯準會降息，市場觀望氣氛濃，台北股市今（16）日早盤以21800點開出，最高觸及21826點，上漲67點；台積電上漲4元。美股週五（13日）收盤，道瓊工業指數上漲297.01點，或0.72%，收41393.78點；那斯達克指數上漲114.3點，或0.65%，收17683.98點；標普500指數上漲30.26點，或0.54%，收5626.02點；費城半導體指數上漲82.05點，或1.68%，收4980.49點。台北股市今日以21800點開出，早盤漲逾60點，最高漲至21826點；權值王台積電，上漲4元至951元；其餘權值股也多開高走高，鴻海上漲1.5元，漲至177.5元位置，聯發科於平盤附近遊走，富邦金微漲0.2元，台達電上漲1元。台積電、美光等半導體巨擘急擴產，在台買廠大作戰，其中，群創於高雄的廠房賣給台積電，推升股價勁揚5％以上。友達也受惠半導體巨擘買廠，早盤上漲逾3%。