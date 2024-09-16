徒手捏碎玻璃杯險吞下碎片　高嘉瑜憂吐：恐不能再唱歌

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平時喜歡大展歌喉的民進黨前立委高嘉瑜，15日在臉書自爆在洗杯子時不小心把玻璃杯捏碎，吃晚餐時還吃到了玻璃碎片，讓她相當憂心以後可能不能唱歌了。高嘉瑜15日下午在臉書發文，透露自己在洗杯子的時候，一不小心徒手把杯子捏碎，自嘲「莫非我已經練就什麼神功而不自知嗎？」沒想到到了晚間，她再度發文，驚曝自己吃到了玻璃碎片。高嘉瑜說，「沒想到玻璃事件還有續集，晚餐燙空心菜吃的時候，竟然咬到硬硬的東西，吐出來才驚覺是玻璃碎片」，原來是下午玻璃杯碎裂的時候，竟有殘渣飛到旁邊的空心菜籃裡，「然後我煮完裝到盤子裡都沒發現，直到送進嘴巴咬碎才知道，真的嚇壞我了，我想一定是平常有做好事，才沒有直接吞下去，已經是不幸中的大幸。」高嘉瑜也憂心表示，「現在覺得喉嚨痛痛，不知道是不是有吞到碎玻璃渣，最嚴重的後果是，以後可能不能再唱歌了。」