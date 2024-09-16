中國客變太少！東南亞航空公司開始停飛往中國航線　轉往發展他國

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▲菲律賓亞航將停止飛往中國的航班，包括前往上海的航線。（圖／摘自pixabay）

疫情期間中國經濟受到影響，疫後中國人出國狀況更大幅衰減，東南亞航空公司開始停飛赴中國航班。菲律賓亞航（AirAsia Philippines）航空10日宣佈停飛往中國的航線，今年將停止菲律賓首都馬尼拉至中國的所有航班，轉而把精力放在其他目的地。綜合外國媒體報導，菲律賓亞航CEO里卡多·伊斯拉（Ricardo.Isla）稱，該航空公司銷售額尚未恢復到2019年水準，尤其是馬尼拉至中國航班銷售情況萎靡。因此今年第四季開始，將不再有飛往中國的航班，原因是「必須確保盈利能力的提高」。去年3月菲律賓亞航陸續重啓飛往上海、廣州、深圳和澳門的每周固定航班，然而銷售狀況十分不理想。伊斯拉指出，2019年，中國市場曾占菲律賓亞航客運量的30％，但如今公司正著力開拓如日本市場，將把運力放到沖繩和名古屋航線。他解釋，「這對菲律賓旅遊業更為有利。」除了菲律賓航空業者停飛中國航線，汶萊皇家航空公司今年7月11日也曾宣佈，未來將暫時停止運營汶萊首都斯里巴加灣市至中國北京的往返直航服務，計畫未來客運市場情況回升後恢復運營。其他東南亞國家的航班銷售狀況亦不佳，連曾經最受中國人喜愛的泰國，今年的中國遊客數量也僅2019年疫情前的66%。