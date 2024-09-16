徐少強罹患食道癌病逝！「無聲殺手」存活率僅15%　有7症狀快就醫

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲食道癌最明顯的症狀就是「不明原因的體重減輕」、腹痛，研究發現，飲酒是食道癌最大的危險因子。（示意圖／NOWnews資料照）

▲食道癌最大的危險因子就是長期飲酒，酒精的代謝產物乙醛，具有動物致癌的特性。（示意圖／翻攝pixabay）

香港資深男演員、出演過許多武打片的徐少強，今年9月初因「食道癌」在北京去世，享壽73歲，食道癌初期症狀不明顯，也被稱為癌症中的「無聲殺手」，罹癌後平均5年存活率僅12%至15%，膽腸胃科醫師表示，臨床上，，當有類似情況一定要盡快就醫，平時也要減少飲酒、抽煙、吃檳榔、吃煙燻食物。衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師王棋新指出，是食道癌的主要病症，其餘包含等，民眾日常若出現上述症狀，務必儘速就醫，釐清背後原因。台灣癌症基金會則說明，，多數患者就醫確診時，常常已經出現局部晚期或「遠端轉移」的情況，據統計台灣食道癌的平均5年存活率僅12至15%，只比10大癌症中預後最差的肺癌高一點。亞東醫院放射腫療科醫師徐晨雄提醒，，除了會剌激口腔、咽喉、食道及胃部黏膜造成急慢性發炎外，酒精的代謝產物乙醛，也具有動物致癌的特性，且酒精本身是一種不錯的溶劑，也會造成致癌物質的吸收或深入組織。