徐少強罹患食道癌病逝！「無聲殺手」存活率僅15%　有7症狀快就醫

香港資深男演員、出演過許多武打片的徐少強，今年9月初因「食道癌」在北京去世，享壽73歲，食道癌初期症狀不明顯，也被稱為癌症中的「無聲殺手」，罹癌後平均5年存活率僅12%至15%，膽腸胃科醫師表示，臨床上，食道癌最明顯的症狀是「不明原因的體重減輕」，當有類似情況一定要盡快就醫，平時也要減少飲酒、抽煙、吃檳榔、吃煙燻食物。
食道癌發現時常已是晚期 有7症狀要特別當心
衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師王棋新指出，不明原因的體重減輕是食道癌的主要病症，其餘包含「胸痛」、「胸部有壓迫感或灼痛感」、「胃腸消化不良或胃灼熱」、「慢性咳嗽」、「聲音嘶啞」、「呼吸有惡臭味」等，民眾日常若出現上述症狀，務必儘速就醫，釐清背後原因。
食道癌存活率低 生活危險因子要避免
台灣癌症基金會則說明，食道癌的預後不佳，主要原因是「不容易早期發現」，導致治療時間被延誤，多數患者就醫確診時，常常已經出現局部晚期或「遠端轉移」的情況，據統計台灣食道癌的平均5年存活率僅12至15%，只比10大癌症中預後最差的肺癌高一點。
亞東醫院放射腫療科醫師徐晨雄提醒，食道癌危險因子包含「抽煙、喝酒、檳榔、煙燻食物、過熱的飲食、食道曾受腐蝕傷害、肥胖、胃食道逆流」等；尤其是「長期飲酒」，除了會剌激口腔、咽喉、食道及胃部黏膜造成急慢性發炎外，酒精的代謝產物乙醛，也具有動物致癌的特性，且酒精本身是一種不錯的溶劑，也會造成致癌物質的吸收或深入組織。
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衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師王棋新指出，不明原因的體重減輕是食道癌的主要病症，其餘包含「胸痛」、「胸部有壓迫感或灼痛感」、「胃腸消化不良或胃灼熱」、「慢性咳嗽」、「聲音嘶啞」、「呼吸有惡臭味」等，民眾日常若出現上述症狀，務必儘速就醫，釐清背後原因。
食道癌存活率低 生活危險因子要避免
台灣癌症基金會則說明，食道癌的預後不佳，主要原因是「不容易早期發現」，導致治療時間被延誤，多數患者就醫確診時，常常已經出現局部晚期或「遠端轉移」的情況，據統計台灣食道癌的平均5年存活率僅12至15%，只比10大癌症中預後最差的肺癌高一點。
亞東醫院放射腫療科醫師徐晨雄提醒，食道癌危險因子包含「抽煙、喝酒、檳榔、煙燻食物、過熱的飲食、食道曾受腐蝕傷害、肥胖、胃食道逆流」等；尤其是「長期飲酒」，除了會剌激口腔、咽喉、食道及胃部黏膜造成急慢性發炎外，酒精的代謝產物乙醛，也具有動物致癌的特性，且酒精本身是一種不錯的溶劑，也會造成致癌物質的吸收或深入組織。