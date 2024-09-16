MLB／Judge本季第53轟出爐！6名投手聯手封鎖　洋基5：2戰勝紅襪

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MLB紐約洋基今（16）日主場對上波士頓紅襪，「法官」Aaron Judge在3局下半開轟，本季第53轟出爐，擊球初速高達112.1英哩（約180公里），飛行距離445英呎，洋基先發投手Carlos Rodon繳出5.1局失2分，飆5K，加上牛棚聯手封鎖紅襪打線，終場洋基就以5:2擊敗紅襪，以3勝1敗拿下系列賽勝利。洋基在2局下半靠著Giancarlo Stanton的二壘安打先馳得點，3局下Gleyber Torres先是敲出陽春砲，Juan Soto隨後敲安，下一棒Judge鎖定Kutter Crawford失投紅中速球，掃出一發兩分砲，擊球初速高達112.1英哩（約180公里）幫助洋基擴大領先為4:0。紅襪在4局上展開反攻，Rafael Devers敲安後，下一棒Tyler O’Neill從Rodon手中敲出2分砲，5局打完洋基以4:2領先，7局下Stanton擊出高飛犧牲打，洋基再下一城，紅襪後續反攻無力，終場洋基就以5:2擊敗紅襪。Judge本場比賽敲出本季第53轟，生涯僅花費983場比賽就敲出310支全壘打，比大聯盟歷史上所有選手還多出31支，距離生涯單季最多的62轟，還差9支。此外Judge今日的全壘打是洋基本賽季第60發擊球初速超過110英哩（約160公里）以上的全壘打，成為2015年啟用Statcast後，敲出第二多擊球初速超過110英哩全壘打的球隊，僅次於2023年的亞特蘭大勇士。