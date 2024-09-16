想通了？曝柯文哲無保請回時在做這件事　張啟楷：把他們都找回來

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，白營全黨挺柯文哲，並緊急應變小組決定發動全台開講，也決議暫時不討論代理黨主席的問題。對此，民眾黨立委張啓楷透露，阿北前陣子無保請回時，曾和大家一起做一事，就是把民眾黨的人才找回來。張啓楷15日在節目《下班瀚你聊》透露，阿北前陣子無保請回的這段時間內，和他們一起做了一件事，「阿北跟我們在做把民眾黨的人才找回來的工作，以前民眾黨很多人出去就變成柯黑，事實上是有很多人才在外面，這段時間比較沒有回到黨」。張啓楷續指，像現在民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠進了中央緊急應變小組；前立委蔡壁如本來也沒離開，可是她在台中，不過現在很多決策也慢慢把她拉進來，「禮拜六在嘉義這一場她也會進來」。張啟楷說，他們也請以前的秘書長回來，「現在很多重要的決策，大家會一起討論，包括以前智庫有非常多優秀的專家學者，包括召集人蘇進強，我們這段時間就在做這件事情」。