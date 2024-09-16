台中男嬰疑吞嚥玩具亡！全身多處新舊傷　保母辯摔倒、無照遭開罰

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15日晚間，台中市北屯區一名1歲多男嬰，疑似吞嚥玩具導致窒息，失去生命跡象，被緊急送往中國附醫搶救，最終宣告不治，但院方在搶救過程中，發現男嬰身上疑似有大面積瘀青，因此通報相關單位介入，目前警方與社工已介入釐清，詳細狀況還需進一步調查。據了解，社會局表示，接獲家防中心通報之後，已立即派遣社工前往醫院，警方也通知男嬰24歲王姓生母。初步了解，王姓生母將男嬰委託48歲沈姓女子24小時照顧，但沈女卻沒有保母登記證，還違法收托4名小孩，已違反兒少權法第26條，對此，社會局將依法處6千元以上3萬元以下罰鍰，並命其限期改善。保母沈女表示，15日她帶另外1名小孩外出，男嬰留在家中由她的小孩照看，返家後卻發現，男嬰在衣櫃中臉色發白，急救過程中，男嬰嘴巴吐出1元硬幣及玩具，緊急送醫搶救仍不治，針對男嬰全身有大面積新舊傷狀況，沈女辯稱是男童調皮摔傷或撞到，否認有施虐，後續警方將報請檢方相驗，以釐清確切死因。社工也提供男嬰生母相關法律資訊，後續也將協助連結資源。社會局呼籲，合格保母必須向縣市政府登記，取得居家式托育服務登記證書，若發現非法收托情事，可向社會局檢舉，社會局會持續查察。