Caitlin Clark破多項紀錄！「浪花姊妹」合砍65分　表現征服詹皇

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從狀元秀到８年來首次打進季後賽，印第安納狂熱在Caitlin Clark的帶領下還有很多美妙的目標要完成。WNBA例行賽今（16）日進行狂熱對決達拉斯飛翼的比賽，當家新星Caitlin Clark全場轟下35分，帶領球隊在主場以110：109險勝飛翼隊，終結了2連敗的頹勢。她在比賽中又打破了多項紀錄，連「詹皇」LeBron James都為他瘋狂，在社群上為他點讚。狂熱本賽季開局打得十分糟糕，長期佔據著墊底的位置，可隨著Clark找到在這個聯盟中打球的方式，他們的成績開始扶搖直上，排名進入到前8，最終順利鎖定季後賽名額。這位22歲的女籃球員沒有辜負印第安那州將她視為當地女籃復興者的期待。今天面對飛翼的比賽，Clark和後場搭檔Kelsey Mitchell同場爆發，兩人聯手飆進12記三分球，堪稱是「浪花姊妹」，讓飛翼毫無辦法。Clark全場22投10中，三分球14投6中，罰球9中9，轟下生涯新高的35分，還有8助攻3抄截；Mitchell則是21投12中，三分12投6中，轟下30分，兩人聯手攻下65分。山貓隊傳奇人物Seimone Augustus保持了18年的新秀得分紀錄，也在今天被Clark給打破，後者在自己的菜鳥球季已經攻下761分，正式超越了4屆WNBA冠軍的744分，成為史上單季得分最多的一年級生。如此出色的表現，也吸引了LeBron James的關注，詹皇點讚並且在個人Instagram上轉發了ESPN的帖子，稱這對搭檔為「強力二人組！！！」， 並附上了一些火焰表情符號。