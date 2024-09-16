民眾黨拿2圖幫柯文哲圓京華城容獎？律師3點吐槽：當大家文盲

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭到羈押禁見，民眾黨透過「京華城解說版」懶人包強調，內政部規範一般性容積獎勵20%上限為全國一致，而北市以「細部計畫」給予京華城容積獎勵，完全沒有違法問題。對此，律師林智群提出3點吐槽，並諷「黨主席被押了10天，民眾黨想了10天，今天才想出這個說法，他們是不是以為大家都是文盲，看到字多就沒辦法思考啊？」林智群在臉書發文指出，民眾黨提出兩個圖，試圖幫阿北圓回來，但有3點可以吐槽，一、民眾黨引的規定是「台灣省」的規定，「你台北市是獨立於台灣省的直轄市，怎麼會適用台灣省的規定呢？這個是用明朝的劍斬清朝的官嗎？民眾黨翻箱倒櫃10天，只能找出『台灣省』的法條？黃國昌、黃33的法律能力沒這麼差吧？」林智群續指，第二、民眾黨第二個圖還是引用台灣省這個規定，「就算是讓你適用台灣省這個施行細則第34條之2，這個條文明文規定，要『30年以上』、『5層樓以下』合法建物才能適用，京華城是18年建物，樓高超過5樓，不符合這個規定。有沒有注意到，民眾黨第二個圖『根本沒有把規定內容』寫出來？」林智群說，第三、如果一切合法，沈慶京還用得著給應曉薇4700萬元，編列4.3億公關費嗎？「原來小沈是大善人，大家都錯怪他了！」林智群諷刺，「黨主席被押了10天，民眾黨想了10天，今天才想出這個說法，他們是不是以為大家都是文盲，看到字多就沒辦法思考啊？」