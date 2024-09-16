鍾小平告妍妍、村長誹謗　意外曝光曾妍潔想約蔣萬安吃飯

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國民黨台北市議員鍾小平近日狂打民眾黨主席柯文哲，意外扯出白營桃園市議員落選人曾妍潔、藍營詹江村反控中小平騷擾的案外案。鍾小平今（16）日赴台北地檢署提告妍妍跟村長誹謗並附帶民事求償，痛批「這是一場我主持正義、打擊貪瀆，他們反撲的遊戲。」根本就是政治操作。鍾小平今早在北檢門口受訪時表示，曾妍潔跟詹江村的臉書都有紀錄，「他講一句、我告一句，講一次、我告一次」。他並出示與曾妍潔的LINE對話紀錄強調，一開始是2018曾妍潔透過他想找蔣萬安吃飯，「她可能很欣賞蔣萬安」，但蔣萬安沒空就沒有出席。之後兩人多年沒聯絡，但過年時又傳恭賀新喜。曾妍潔不但曾找他商量自己要調回台北的事情，還主動傳照片給他，「妳討厭一個人會傳照片給人家嗎？」根本政治操作。鍾小平另出示LINE對話表示，兩人8月間有針對藍白合破局、柯文哲捲入弊案等事討論，曾妍潔收回3則訊息，內容就是要他停止攻擊阿北，否則她就要攻擊鍾小平。記者追問，曾妍潔否認收回的訊息是文字訊息，強調只是誤傳的圖片，鍾小平則反轟曾妍潔就是在說謊，會請檢察官還原對話。針對學姊黃瀞瑩指控奪命連環叩騷擾，鍾小平則砲轟黃瀞瑩不老實，當年選舉有一位企業主是兩人的共同支持者，所以有拜託黃瀞瑩幫鍾小平站台，但後來黃珊珊電話關切要她不准去。鍾小平強調，候選人當然要爭取支持跟選票，「打電話是理所當然」。至於民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡指控鍾小平假傳聖旨，鍾則解釋，是柯文哲競總主委鄧家基告訴他的，「我不聽主任委員，我聽妳（陳智菡）的啊？妳是誰啊？」並要陳智菡搞清楚職稱高低，「選舉是有規矩的」。