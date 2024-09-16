林志穎曝光兒子Kimi 15歲近況照　逼近180cm網友感嘆：小孩長太快

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▲林志穎兒子Kimi已經15歲了，雖然照片被模糊但還是看得出身形四肢頗為修長。（圖／林志穎 IG）

▲林志穎（右）和兒子Kimi（左）2013年時出演親子實境秀《爸爸去哪兒》，擄獲大票粉絲。（圖／林志穎 IG）

林志穎過去帶著寶貝兒子Kimi出演《爸爸去哪兒》，當時才3歲的Kimi，可愛的外表和乖巧的性格，收服螢幕前叔叔阿姨的心。10幾年過去，昨（15）日Kimi迎來15歲生日，林志穎和老婆陳若儀先後在IG上發出多張照片祝福兒子，其中一張Kimi和蛋糕的合影，雖然Kimi被馬賽克模糊保護，依然可以看出他修長的身形。林志穎在文中透露兒子已經長到將近180公分，許多網友看了都相當感嘆，直呼時間過太快、當年的小不點都長大了。林志穎PO出蛋糕和好幾張過去和Kimi的合照，感性寫下給15歲Kimi生日祝福：「看著你突然間長的好高，已經不是跟在爸爸旁邊的那個小Kimi了，2個月前我說你已經長高到175公分，回家後你還跟我開玩笑說怎不說高一點，應該要說177公分才對，經過這2個月，我想你已經達到你說的了。」透露兒子正在迅速抽高中，還提到Kimi的目標身高是185公分。林志穎表示對於兒子的成長感到欣慰，稱讚Kimi比過去更有自己的想法，會多方嘗試新的興趣，有時候還會心疼兒子怕他太累太忙，但看著開心的兒子，心裡也是滿滿的祝福。林志穎和老婆陳若儀為Kimi準備的禮物，則是兒子最喜歡的球鞋，盼他在未來越跑越遠。看著Kimi長大的網友們紛紛在貼文底下獻上祝福：「小可愛Kimi竟然已經15歲了」、「從小看到大」、「跟爸爸一樣優秀」，還有人開玩笑回應：「誰要看以前的照片，我要看現在的！」可見許多人都對於長大後的Kimi超好奇。林志穎在2013年帶著Kimi一起出演中國大陸的親子實境秀《爸爸去哪兒》，除了可愛的外表大受歡迎以外，父子溫馨逗趣的互動也是觀眾喜愛的原因之一，當時還有眾多粉絲敲碗Kimi出道當童星，不過爸爸林志穎非常保護兒子，節目結束後就鮮少讓他露臉。