《魷魚遊戲》爆抄襲爭議？印度導演氣炸提告　Netflix回應超硬氣

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▲導演黃東赫在參考《LIAR GAME》、《賭博默示錄》等一系列逃殺生存類的漫畫後，在影射社會現況的基礎上融入韓國民間的兒童遊戲，最終才讓《魷魚遊戲》問世。（圖／Netflix提供）

▲崔勝鉉（T.O.P）、朴成焄、曺柔理、任時完等大咖也將加入《魷魚遊戲2》的行列，目前預計將在今年12月上線。（圖／Netflix）

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》自2021年開播以來大受好評，講述一群社會底層的苦命人因為巨額獎金而展開考驗人性的死亡遊戲，刺激緊湊的劇情紅遍全球，也即將在今年12月再推續作。不料，近日卻陷入抄襲爭議中，一名印度導演向美國地方法院提告，控訴Netflix抄襲他在2009年所拍攝的電影《Luck》，要求Netflix賠償損失金額並下架。據外媒報導，印度導演Soham Shah（索哈姆沙赫）在本月13日時，向美國聯邦地方法院遞出訴狀，控訴魷魚遊戲抄襲自己的作品《Luck》，兩部影視作品都在講述身處絕望的人因各種原因，堵上性命參加死亡遊戲，Shah認為在情結、角色等《魷魚遊戲》都與《Luck》極為相似，因此要求Netflix賠償，也要求法院下架該影集並禁止發行衍生周邊、節目等，以免侵害他的著作權。《魷魚遊戲》是Netflix有史以來最著名的原創影集之一，不只投入超高拍攝成本，該影集也是第一部在艾美獎中獲獎的外語劇集，男主角李政宰、導演黃東赫還一舉奪下最佳男主角、最佳導演、最佳編劇等獎。面對抄襲的指控，Netflix也相當硬氣的表示抄襲一事子虛烏有，《魷魚遊戲》為導演兼編劇黃東赫的原創作品，強調Netflix也會積極捍衛自己的立場。《魷魚遊戲》上線後短短8天創下8,200萬觀眾的驚人收視，風靡全球，導演黃東赫在參考《LIAR GAME》、《賭博默示錄》等一系列逃殺生存類的漫畫後，在影射社會現況的基礎上融入韓國民間的兒童遊戲，最終才讓《魷魚遊戲》問世。《魷魚遊戲》第一季由李政宰、朴海秀、鄭好娟等人主演，孔劉、李炳憲特別出演，爆紅後在隔年宣布第二季開拍，崔勝鉉（T.O.P）、朴成焄、曺柔理、任時完等大咖也將加入第二季的行列，目前預計將在今年12月上線。