黃珊珊搬台灣省規定幫京華城解套　游淑慧酸：原來她當的是省議員

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針對民眾黨立委黃珊珊週末發文「內政部規範一般性容積獎勵20%上限全國一致」，強調京華城容積率合法合規。國民黨北市議員游淑慧今（16）日痛批，黃珊珊一出手不是幫柯文哲戰清白，而是想洗白京華城容積率，而且搬出的竟然是「都市計畫法台灣省施行細則」，酸黃「原來她過去擔任的是台灣省議員，而非台北市議員……」。民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，今（16）日已進入第12天。而民眾黨跟立委黃珊珊週末則在社群網站，強調「內政部規範一般性容積獎勵20%上限全國一致」，所以京華城容積率本來就合法合規。不過，藍營議員、北市議會京華城專案小組召集人游淑慧今天受訪指出，黃珊珊搬出來的根本是台灣省的規定，而且黃珊珊所持的錯誤法源，竟然和8月29日沈慶京被約談當天，威京集團發出的新聞稿如出一輒。她跟威京集團再透過報紙、電視新聞放送，羈押中的諸多被告都可以看到黃珊珊和威京的說法。「這樣的『異口同聲』，在法界人士看來，不知算不算隔空串供？」游淑慧強調，黃珊珊另又搬出《台北市都市計畫施行自治條例》第25條更等於「自證有罪」，本來京華城用的是都市計畫法24條「自提計畫」，也就是容獎計畫和細部計畫是業者自提，市府和都委會只是協助審查通過。但現在在黃珊珊口中卻變成是北市府認為有必要、主動幫京華城案修的。「一句話幫京華城解套，卻害慘公務員」。針對被白營議員、黃珊珊子弟兵陳宥丞點名洩密，游淑慧則重申，黃景茂相關說法很早就被許多議員披露。至於民眾黨組織部副主任林昭印昨晚開直播砲轟游淑慧，還扯到她的「三立男友」，游淑慧則反轟林昭印「沒品」、「貼標籤」，難道她的私人感情還需要民眾黨同意嗎？