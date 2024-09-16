經濟部：我國發明專利申請以半導體技術領域為首

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經濟部統計處今（16）日指出，我國發明專利申請案以「半導體」領域居首位。去（2023）年專利新申請案中，「發明」占3種專利（發明、新型、設計）申請案的比例突破7成，其中，在發明專利申請案，外國申請人占比逾6成；此外，近年發明專利新申請案本國自然人女性占比介於11%至13%。觀察近年專利新申請案件，2020年受COVID-19疫情衝擊，全球經濟活動降溫，我國新申請專利案件數降為7.2萬件，年減3.2%，之後年增率呈微幅波動，2023年小增0.8%，今年1至7月續微增0.2%。以型態別觀察，以「發明」占最大宗，2023年占比首度突破7成，今年1至7月則略降至69.4%，「新型」及「設計」占比則分別為20.3%、10.3%。2022年我國發明專利申請前3大領域為半導體（占14.5%）、運算科技（占9.0%）、電子機械能源裝置（占6.1%），均為我國製造業的優勢領域，其中半導體領域較2020年上升3.6個百分點最多。若再就申請人國別觀察，本國人申請前3大技術領域依序為半導體、運算科技及電子機械能源裝置；外國申請人中，日本、美國、中國大陸及南韓也均以半導體為最大宗，不過，日本及美國也在高分子化學及藥物方面表現突出。觀察發明專利申請案的申請人國籍，向以外國申請人居多，本國人與外國人約為4比6，今年1至7月外國申請人占61.8%，其中以日本占25.0%居首，其次為美國占13.4%，中國大陸及南韓分別占6.6%、6.0%，居第三及第四。由於發明專利屬技術思想的創作，與人才的專業背景密切相關，且專利大部分的創作偏向科技領域，專業知識多以理工背景為主，本國男性受科技類教育者相對較女性多，可能影響男女從業人員比例，近年男性占比均逾8成；2020年至2023年女性自然人約占11%至13%。