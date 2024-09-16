看守所送菜禁忌多！「雞鴨、香腸」暗喻延長羈押　水果要去皮去籽

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▲民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，被移送台北看守所，所內菜單及會客菜引發民眾關注。（圖／翻攝畫面）

近期，民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，被移送台北看守所，所內菜單及會客菜引發民眾關注，事實上，每日菜單皆可網路查詢，親友也可購買會客菜送去，不過看守所食物、物品進入檢驗嚴格，因此對寄送飲食有繁複規定，還有不成文的禁忌，像是菜色會避開「雞、鴨、香腸」，原因是隱喻「延長羈押」的意思。由於規定繁複，所以有業者專門提供會客菜購買，讓探視者所送符合規定，也讓收容人能收到加菜。據《自由時報》報導，其實看守所會客菜規定頗多，像是禁止含有酒精、中藥類；菜餚罐頭等也不能含有湯汁；肉類不能帶刺、帶骨，海鮮要去殼，避免骨、刺、殼成為傷人或自殘的工具；水果類則須去皮、去籽等，另外，為了防止毒品進入，會客菜不能有結晶物、不能撒粉狀的胡椒粉、不能勾芡，糕點、餅乾也不能撒糖霜。且會客菜須裝在透明塑膠袋內，逐包秤重不得超過二公斤上限，必要時會剪開食物、翻動菜餚，以確認沒有違禁物品混入其中。柯文哲遭羈押後，先前妻子陳佩琪曾過去送物品，但送的枕頭及涼蓆被退回，原因就在物品必須剪開檢驗，容易破壞物品原貌，加上所內福利社均可購買，所以遭退回，而陳佩琪送的書本，其中有1本因書皮太厚，為防止中間有夾層攜帶違禁品，因此也無法送進去，顯見看守所規定非常嚴格，即便是特殊人物也無法享有優待。