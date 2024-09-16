民眾黨年底黨代表選舉　改選黨主席？前中央委員說話了

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民眾黨年底將舉行黨代表選舉，外界關注，若黨主席柯文哲被檢方起訴，是否可能改選黨主席？黨前中央委員Z9吳達偉今（16）日表示，年底自己也會投入參選黨代表，屆時「柯文哲理論上可以在外自行處理這件事，他自己應該會有自己的一些想法。」民眾黨前中央委員吳達偉今早在hitfm《嗆新聞》接受主持人黃揚明專訪，黃揚明問到年底民眾黨黨代表選舉，是否可能改選黨主席？吳達偉則表示，若到時候檢調真的起訴柯文哲，柯文哲理論上可以在外自行處理這件事，而且應該會有自己的想法。當前最重要的還是黨中央緊急應變小組的集體決策來穩定軍心，如果現在硬要選代理主席，恐怕會使民心動盪更劇烈。吳達偉建議，民眾黨應該分成兩組人，一組任務就是救柯、一組負責黨務運作。畢竟立法院即將開議，屆時還是需要好好表現，除了鞏固基本盤，還要想辦法拓展更多支持。至於他長期耕耘新北板橋，是否仍有意參選新北市議員？吳達偉也不否認，他指出，年底參選黨代表主要就是因為2026地方選舉。黃揚明也問到，地方近期是否因為柯案導致原本想入黨的人縮了？吳達偉則回應，的確有原本友好民眾黨的潛在里長參選人，最近都會特別找他詢問柯文哲的案子到底怎樣，有感受到一點不同。