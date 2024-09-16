輔導考照奏效　護理師國考前十名弘光科大佔三名

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弘光科技大學護理科畢業生鄧宇柔及護理系畢業生周佳瑩、張鏵之，在113年第二次護理師國家考試中，分別榮登全國第五、第六、第九名。護理學院長蔡秀敏表示，全國總共5,786名考生報考，弘光畢業生有三名能衝進前十名中，代表弘光護理教育教學扎實，加上畢業前一學期，舉行模擬考、開辦考前衝刺班等輔導畢業生順利考取護理師證照措施奏效。以全國第五名通過護理師國考的鄧宇柔，一個月前進入光田綜合醫院工作，並繼續升學就讀弘光科大護理系二技進修部，護理科主任張靖梅及五專導師謝沛錡，獲知鄧宇柔國考考出好成績，特地頒發榮譽狀給她。鄧宇柔指出，表姊念護理，出路很不錯，因而父母鼓勵她念護理學專業，工作穩定又能幫助別人，會選擇讀弘光，是因為知道弘光是以護理創校的，就讀五專的這段期間，確實體驗到學校設備跟師資都很好，有各種仿真模型讓學生練習基本護理學及內外科護理學的技術，讓她實際到臨床操作時更加的得心應手。另外，學校設有OSCE教室及標準病人，設計出許多相關情境考題供學生練習。鄧宇柔說，在學校就先訓練批判性思考能力，現在到臨床工作時，看到病人的狀況，就能先想到下一步要做什麼以及要給予什麼護理；在課堂上老師也會分享臨床經驗，讓她更瞭解要如何去適應職場。鄧宇柔坦言，接近國考時也會擔心要不要去補習，但是本身學習模式是聽完老師解說之後，必須自己反覆去唸才有辦法吸收知識，反而擔心補習補太晚會沒精力讀書，就照著學校安排的進度複習，按照學校安排去複習的時間是足夠的，複習課可以幫助她抓到各個章節的重點，每週四的解題課可以更快的去了解題目在問什麼，加上老師也會講一些解題的技巧，使得她答題的速度變得更快。蔡秀敏表示，學生畢業後必須通過國考，取得護理師證照，才能夠從事護理工作，因此，護理科、護理系、學士後護理系在學生畢業前最後一學期，都會加強輔導考照，6月中旬畢業後至7月底國考前，也安排教室讓學生自習準備考試。