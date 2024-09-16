挨批行政不中立！民進黨慶辦影像展臨時喊卡　將延期另尋場地

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為慶祝38週年黨慶，民進黨原訂9月22日至27日在高雄捷運美麗島站舉辦「國會改革歷程影像展」，卻被藍營議員批評違反行政中立，活動因而宣布延期、另尋場地舉行；對此，高雄市長陳其邁則表示，尊重捷運公司決定。為慶祝黨慶，民進黨日前公布一系列活動，其中，「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」選在高雄美麗島捷運站舉辦。民進黨指出，因今年適逢美麗島事件45週年，此次影像展邀請80年代的民主街頭攝影師，透過快門紀錄民主化的歷史瞬間，還原民進黨推動國會改革的過程，國會改革是台灣民主發展的關鍵，本次展覽將回顧台灣的改革歷程，呼籲大家堅定不移地走在民主的道路上，持續守護台灣。不過，相關訊息發布後，國民黨市議員邱于軒隨即發文給高市捷運工程局，質疑此舉恐影響行政中立原則，民進黨14日也發出聲明，指因場地租借事宜臨時更動，宣布延期並另尋適合場地舉行。黨內人士指出，2016年時任總統蔡英文、高雄市長陳菊也曾在美麗島站舉辦「民主時代影像巡迴展」，這次黨部循例申請場地卻被質疑，而高捷也來函盼更改場地，因此另尋合適地點舉行，而黨部近日也會開會討論地點，屆時將公告讓大家知道。此外，陳其邁昨出席活動，談到此事時也說，尊重捷運公司決定，因為當時是黨部和高捷公司接洽，主辦單位及捷運公司的決定，「站在市府的立場我們尊重」。