音樂老師遭臨檢壓制！協調破局提國賠　 一審判中壢分局賠逾20萬

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音樂女老師詹慧玲遭員警壓制逮捕案，詹慧玲向桃園地方法院提出國賠請求。一審判決中壢警分局應給付詹慧玲20萬780元，可上訴。中壢警分局15日表示，一切依司法判決辦理。詹慧玲在2021年遭時任桃園市政府警察局中壢分局葉姓員警盤查，她拒回答且罵「很蠢」，遭葉姓員警施以柔道「大外割」當街壓制、逮捕。詹慧玲認為警察濫權、執法過當而提起訴訟，雙方一度獲不起訴，經詹慧玲提再議，檢察官起訴葉姓員警。桃園地方法院去年2月1日宣判，葉姓員警犯公務員假借職務上之機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪，各判處有期徒刑4月、6月，僅前者可易科罰金。葉姓員警放棄上訴。詹慧玲認為，相關責任不該由葉姓員警個人背負，警分局長、派出所長等都責無旁貸，應該一起負責，因此在去年3月21日到中壢警分局遞狀請求國賠200萬元，盼藉此彰顯警界問題。今年5月31日中壢警分局曾以20萬元協議賠償詹慧玲，但詹慧玲不接受而破局，她隨即向桃園地院提出損害賠償之訴，請求國家賠償300萬780元。桃園地院判決近日出爐，判處中壢警分局應給付詹慧玲20萬780元，並須自去年3月20日起至清償日止，按週年利率5%計算利息，訴訟費用由被告負擔1/15，餘由原告負擔，詹慧玲其餘告訴內容皆被駁回。對此，中壢警分局表示，一切依照司法判決辦理，當初涉及事件的相關人員已承擔處分。（編輯：戴光育）