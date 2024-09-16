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雲林開第一槍！擬暫緩核發「綠能電廠核照」　藍黨團表態力挺

記者林怡昕／台北報導

▲國民黨立法院黨團書記長林思銘說，支持雲林縣府作為。（圖／國民黨提供）
▲國民黨立法院黨團書記長林思銘說，支持雲林縣府作為。（圖／國民黨提供）
雲林縣政府日前發函經濟部，希望中央針對再生能源發電廠、升壓站及儲能系統的申請建置，要求納入總量管制，在中央改進前，縣府將暫緩核發再生能源發電廠設立同意函。對此，國民黨團表態支持，喊話政府要訂定更明確的標準。

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雲林縣政府7月31日發公函給經濟部能源署，指再生能源發電廠、升壓站及儲能系統的申請建置，對環境生態及農業常有影響，請能源署擬訂總量管制作為，並擬訂主管機關同意函審查作業規範，讓地方政府有所依循。

雲林縣政府強調，在能源署尚未公布實施前，縣府暫緩核發主管機關同意函，或請能源署自行核發。

對此，國民黨立法院黨團書記長林思銘今天受訪時回應，國民黨團對雲林縣政府作法表示支持，農牧用地就是要用來作為農地使用，把農牧用地做為種電土地，對農業經濟發展傷害不可言喻。

林思銘喊話，政府不能因為要發展能源政策，就把農牧用地當作太陽能光電土地使用，政府一定要講清楚說明白，訂定更明確的標準。

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