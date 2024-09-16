虐死1歲男童「剴剴」！惡保母姊妹求停押　北院裁定：再延押2個月

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去年間，劉姓保母姊妹涉嫌虐死1歲男童「剴剴」，遭檢方依法起訴並羈押禁見獲准，辯護律師於本月2日，在延押庭上求停押，16日台北地院裁定出爐，2女再延長羈押禁見2個月。據了解，劉姓保母姊妹都是兒盟簽約合作的有照保母，去年8月間，受托24小時照護「剴剴」，但卻涉嫌虐待、裸體罰站陽台、彎腰對折身體塞進水桶等，更餵食廚餘等物，剴剴因長期遭虐，導致全身多處新舊傷，且營養不良，最終失去意識送醫不治。本月2日，劉女的辯護律師主張證據已鞏固，請求停押，16日台北地院裁定出爐，2人自9月18日起延長羈押2個月，並繼續禁止接見通信。