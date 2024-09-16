艾美獎／《幕府將軍》澤井杏奈成首位亞裔「劇情類視后」上台淚崩

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▲澤井杏奈在《幕府將軍》中飾演貴族女子戶田鞠子，演技相當出色。（圖／《幕府將軍》IMDb）

▲珍史瑪特憑藉《天后與草莓》獲喜劇類影集最佳女主角獎，這是她3度獲得該座獎項。（圖／美聯社／達志影像）

▲茱蒂佛斯特雖貴為奧斯卡影后，過去曾拿過多項電影大獎，但這次是她第一次拿下艾美獎視后。（圖／美聯社／達志影像）

第76屆艾美獎（Emmy Awards 2024）在台灣時間今（16）日上午8點舉行，得獎名單稍早出爐，劇情類、喜劇類視后由澤井杏奈、珍史瑪特（Jean Smart）奪下，茱蒂佛斯特（Jodie Foster）則獲得迷你影集或電視電影最佳女主角獎，3人都備感榮幸。其中最值得注目的最佳女演員非澤井杏奈莫屬，她首次提名就獲獎，成為拿下此獎項的第一位亞洲女星，讓她在領獎時也忍不住激動落淚。澤井杏奈主演的《幕府將軍》破紀錄橫掃18座艾美獎獎項，她本人首次被提名就獲得劇情類影集最佳女主角獎，內心相當激動，上台發表感言時更忍不住落淚，笑說她在台下還沒聽到自己名字時就已經哭了。32歲的澤井杏奈也成為第一個亞裔的劇情類影集視后，她致詞時除了感謝艾美獎的肯定，更感動的說：「這個獎獻給所有女人，所有無私奉獻、成為榜樣的女人們。」73歲的珍史瑪特（Jean Smart）在HBO喜劇《天后與草莓》（Hacks）中的精湛演技，讓她第3次獲得艾美獎喜劇類影集最佳女主角獎。她在劇中飾演一名過氣的脫口秀演員黛博拉（Deborah Vance），深具感染力的出色表演，讓她成為當代喜劇演員的典範之一​，這也是她出道以來，第6次以個人身分抱回艾美獎獎項。茱蒂佛斯特（Jodie Foster）是美國童星出身的知名女演員，在30歲前就曾兩度獲得奧斯卡、金球獎影后，實力驚人。今年61歲的她，更憑藉HBO電視劇《無間警探：闇夜國度》（True Detective：Night Country）首次奪得迷你影集或電視電影最佳女主角獎，在這光榮時刻，她上台致詞除了感謝製作團隊的努力，更提到配偶亞歷山德拉·哈迪森（Alexandra Hedison），感謝摯愛的支持和付出。