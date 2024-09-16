李珠珢住院治療！無預警公布9月「3場應援」全取消

艾美獎／《幕府將軍》澤井杏奈成首位亞裔「劇情類視后」上台淚崩

記者藍詩孟／綜合報導

▲澤井杏奈演出《幕府將軍》奪艾美獎劇情類影集視后，首次提名就獲獎的她，也是獲得該獎項的第一位亞裔女演員。（圖／美聯社／達志影像）
▲澤井杏奈演出《幕府將軍》奪艾美獎劇情類影集視后，首次提名就獲獎的她，也是獲得該獎項的第一位亞裔女演員。（圖／美聯社／達志影像）
第76屆艾美獎（Emmy Awards 2024）在台灣時間今（16）日上午8點舉行，得獎名單稍早出爐，劇情類、喜劇類視后由澤井杏奈、珍史瑪特（Jean Smart）奪下，茱蒂佛斯特（Jodie Foster）則獲得迷你影集或電視電影最佳女主角獎，3人都備感榮幸。其中最值得注目的最佳女演員非澤井杏奈莫屬，她首次提名就獲獎，成為拿下此獎項的第一位亞洲女星，讓她在領獎時也忍不住激動落淚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《幕府將軍》澤井杏奈有可能成為艾美獎史上首位亞裔戲劇類影集最佳女主角得主。（圖／摘自IMDb）
▲澤井杏奈在《幕府將軍》中飾演貴族女子戶田鞠子，演技相當出色。（圖／《幕府將軍》IMDb）
首次提名就獲獎！澤井杏奈成第一位亞裔劇情類視后

澤井杏奈主演的《幕府將軍》破紀錄橫掃18座艾美獎獎項，她本人首次被提名就獲得劇情類影集最佳女主角獎，內心相當激動，上台發表感言時更忍不住落淚，笑說她在台下還沒聽到自己名字時就已經哭了。32歲的澤井杏奈也成為第一個亞裔的劇情類影集視后，她致詞時除了感謝艾美獎的肯定，更感動的說：「這個獎獻給所有女人，所有無私奉獻、成為榜樣的女人們。」

▲珍史瑪特（Jean Smart）憑藉《天后與草莓》獲喜劇類影集最佳女主角獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲珍史瑪特憑藉《天后與草莓》獲喜劇類影集最佳女主角獎，這是她3度獲得該座獎項。（圖／美聯社／達志影像）
珍史瑪特3度憑《天后與草莓》獲封艾美獎喜劇類視后

73歲的珍史瑪特（Jean Smart）在HBO喜劇《天后與草莓》（Hacks）中的精湛演技，讓她第3次獲得艾美獎喜劇類影集最佳女主角獎。她在劇中飾演一名過氣的脫口秀演員黛博拉（Deborah Vance），深具感染力的出色表演，讓她成為當代喜劇演員的典範之一​，這也是她出道以來，第6次以個人身分抱回艾美獎獎項。

▲迷你影集或電視電影最佳女主角／《無間警探：闇夜國度》茱蒂佛斯特（Jodie Foster）艾美獎（圖／美聯社／達志影像）
▲茱蒂佛斯特雖貴為奧斯卡影后，過去曾拿過多項電影大獎，但這次是她第一次拿下艾美獎視后。（圖／美聯社／達志影像）
奧斯卡影后茱蒂佛斯特寶刀未老！演電視劇首奪視后

茱蒂佛斯特（Jodie Foster）是美國童星出身的知名女演員，在30歲前就曾兩度獲得奧斯卡、金球獎影后，實力驚人。今年61歲的她，更憑藉HBO電視劇《無間警探：闇夜國度》（True Detective：Night Country）首次奪得迷你影集或電視電影最佳女主角獎，在這光榮時刻，她上台致詞除了感謝製作團隊的努力，更提到配偶亞歷山德拉·哈迪森（Alexandra Hedison），感謝摯愛的支持和付出。

艾美獎得獎名單／《幕府將軍》抱3大獎！獲劇情影集最佳男女主角

艾美獎紅毯／席琳娜黑色碎鑽禮服亮相！75歲梅姨「粉色西裝」登場

艾美獎／《幕府將軍》真田廣之風光奪視帝　傑瑞米一年內抱兩座獎

艾美獎／《幕府將軍》美日合作獲18項創最高紀錄　亞洲影人風光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選