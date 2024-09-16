艾美獎／《幕府將軍》真田廣之風光奪視帝　傑瑞米一年內抱兩座獎

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▲傑瑞米艾倫懷特蟬聯艾美獎喜劇類視帝，卻因為頒獎典禮時間的關係，一年內抱回兩座獎。（圖／美聯社）

▲《馴鹿寶貝》理查蓋德不敢相信自己能成為艾美獎視帝。（圖／美聯社）

第76屆艾美獎最受矚目的各類影集最佳男主角大獎，結果都如預期，分別由《幕府將軍》真田廣之、《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特與《馴鹿寶貝》理查蓋德勝出。真田廣之也成為繼《魷魚遊戲》李政宰之後，第2位拿下艾美獎戲劇類影集視帝的亞洲男星。真田廣之在《幕府將軍》飾演影射德川家康的大將軍吉井虎永，展現精湛的演技實力，比起40多年前的舊版影集中扮演同角色的三船敏郎更有發揮。他以流利的英語表示，《幕府將軍》是西方遇見東方且互相帶著尊重的夢幻題材，讓他學到了，只要大家一起合作，奇蹟就會發生。當年《幕府將軍》入圍艾美獎的最佳迷你影集類角逐，三船敏郎無緣抱回最佳迷你影集的視帝大獎，40多年後，真田廣之終於替日本爭光。《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特則在喜劇類視帝連續第2屆勝出，不過因為去年艾美獎受到美國編劇、演員工會大罷工影響，延到今年一月才舉行頒獎典禮，他等於一年內抱回兩座艾美獎，無怪乎在得獎感言中不斷地說「謝謝」。他表示心臟快要跳出胸膛，十分感恩艾美獎選擇了他，自己真的很幸運。他也感謝一起合作這齣戲的卡司，稱讚他們太美好，希望彼此永遠能在對方的生命中。傑瑞米的演藝行情在主演《大熊餐廳》後暴漲，甚至成為名牌內褲的代言人，除了在各大重要獎項勝出外，也變成最新性感男星代表。號稱根據個人被變態跟蹤狂女子騷擾的親身經驗改編的Netflix迷你影集《馴鹿寶貝》，則是此項目的最大贏家，身兼男主角與編劇的理查蓋德，在這兩項大獎都勝出，戲本身也得獎，劇中扮演病態女的潔西卡甘寧也獲最佳女配角。此劇播出後引發不少爭議，理查蓋德也讓當初騷擾他的女子本尊再度跳出來反駁，甚至揚言提告，不過他拿走不只一項艾美大獎，總算這段慘痛經驗帶來的不全然是傷害。他表示自己從沒想過有可能把自己的人生重整好、能再度站穩腳跟，現在過了10年，卻站在舞台上領最重要的電視類大獎。他對自己的視帝勝出，還自嘲怎麼可能不是偶像強漢姆？他是強漢姆多年粉絲，不過他還是感謝了自己的爸媽，因為他們一直鼓勵他「順從你自己的心」。