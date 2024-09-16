中秋節4大禁忌食物！柚子、月餅、蛋黃酥全中　4種人千萬別亂吃

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▲柚子不僅熱量高，也屬於高鉀離子水果，糖尿病患者不宜食用過多，而已洗腎患者則不宜食用。（圖／記者葉政勳攝）

▲月餅、蛋黃酥因為其成分「高磷、高熱量、高油脂、高鹽、高糖」，無論健康與否，皆不宜攝取過多。（圖／美聯社／達志影像）

▲陳勇利表示，病患吃美食可透過調控處理，不過，如果是與藥物衝突或已洗腎，就只能忍耐了。（圖／陳勇利提供）

今年中秋節是9月17日，柚子、月餅、蛋黃酥、烤肉等各種美食當前，但柚子容易與藥物產生衝突，而月餅、蛋黃酥、烤肉等，屬於高澱粉、高油脂食物，是許多台灣慢性病患者的禁忌食物。台中市執業中醫師陳勇利接受《NOWnews》訪問表示，「美食當前，要完全不吃相當辛苦，建議可少量攝取，搭配花草茶達到解油、控血糖功效即可。」柚子一小瓣重量約35公克、熱量約12卡，身體健康的人來說，大顆建議攝取約4~6片、小顆則建議攝取6~8片為佳。不過，柚子屬於高鉀離子水果，每100公克含鉀離子216毫克，糖尿病患者不宜攝取過量，約2~3片淺嚐即可，腎臟病、洗腎患者，則不宜食用。另外，要特別注意，柚子含有「呋喃香豆素」成分，會抑制人體代謝特定藥物酵素CYP3A4，「降血脂藥、降血壓藥、鎮靜安眠藥、抗心律不整藥、免疫抑制藥、抗癲癇藥」都有可能產生不良交互作用，導致血中藥物濃度異常升高。月餅、蛋黃酥都屬於高熱量、高油脂、高磷、高鹽、高糖食品。以月餅來說，一顆相當於一天醣類份量，蛋黃酥一顆則約等於一碗白飯熱量，所以通常建議普通成年人一天攝取量都不要超過一顆。而對於腎臟病患者來說，「排磷」功能較差，血磷高就會累積毒性，容易出現腎性骨病變，並增加血管鈣化與罹患心血管疾病風險，所以無論是月餅或蛋黃酥，都屬於禁忌食物，絕對不可攝取過量，月餅建議最多攝取半顆、蛋黃酥則最多一顆。陳勇利分享看診經驗，「病患常問中秋節美食能不能吃？事實上，病患對自己身體狀況理應了解，但總忍不住美食誘惑，回頭才又想補救，醫師的人道立場上，其實又很難強迫病患完全不吃，僅能站在專業角度上，給予幫助調控方式。」食用「蛋黃酥、月餅、烤肉」等高熱量、油膩的食物前，可先喝杯花草茶，花草茶可用「丹參、決明子、薰衣草、檸檬馬鞭草、七葉膽」各2克，搭配600C.C的水煮，有解油、調控血糖功效。不過，陳勇利也提醒，糖尿病、高血壓患者要特別注意，即使先喝了花草茶，享用相關美食仍應適量，且不少藥物與柚子容易產生不良交互作用，想要享用美食，還是要遵循醫囑，不能吃的就忍耐，能少量攝取的，就量力而為。