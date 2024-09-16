政府媒體宣傳預算暴增！藍黨團酸賴清德：吃過網軍苦頭卻沒悔悟？

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賴政府114年度媒體政策及業務宣導編列14億9288萬元經費，經費暴增5億9千萬元，增加幅度高達65.4%。對此，國民黨立法員黨團書記長林思銘今直言，預算都是對特定媒體綁標圖利，還用網軍攻擊在野黨，狠酸「賴清德吃過網軍苦頭，卻沒有悔悟？」賴政府114年度媒體政策及業務宣導編列14億9288萬元經費，查看113年度，該經費編列9億226萬元，114年度經費暴增5億9千萬元，增加幅度高達65.4%。其中，內政部、外交部、交通部、衛福部、海委會等，5個部會的漲幅度更是驚人；內政部暴增8倍、海委會多2倍、 衞福部增加9成5 、外交部增加近8成、交通部增加逾8成。對此，林思銘今天受訪時認為，對於政府大幅增加媒體宣傳費預算，是不是在濫用人民納稅錢？當中有沒有貓膩？國民黨絕對會嚴加審查。林思銘直言，民進黨執政從蔡政府到賴政府，媒體政策宣導預算都是對特定媒體綁標圖利，政府用媒體粉飾政績不佳現況，豢養特定政媒為政府大內宣。林思銘續指，更可惡的是，還利用特定媒體、網軍攻擊在野黨，扶持「綠色黨國成長壯大」，他直言，賴清德吃過網軍苦頭，卻沒有悔悟，反而用更大力道打擊在野勢力，「我們絕對會對這些預算嚴審，浪費人民納稅錢，對政策宣導沒必要的，絕對會減列。」