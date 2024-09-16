媒體宣傳費暴增5.9億！在野黨批獨厚特定媒體　卓榮泰回應了

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立法院新會期將審查中央政府明年度總預算案，但在野黨質疑，五大部會媒體宣傳預算暴增，過往宣傳費更偏重特定媒體。對此，行政院長卓榮泰今（16）日表示，若當中有些集中標案的問題，他會特別地重視，因為政府要扶植幫忙的是國內所有的產業，以及所有相關業者，若真的過度集中在某幾個廠商，那不是廠商問題，那是政府的問題，據行政院送至立法院預算書顯示，明年中央政府媒體政策及業務宣導費總計編列14.9億餘元，比今年法定媒體宣導預算增加了5.9億元，漲幅高達65%；此外，在野黨立委質疑，過往宣傳費偏重特定媒體，得標廠商都是「綠友友」。卓榮泰今視察「國泰世華商業銀行臨櫃關懷阻詐執行情形」，並接受媒體訪問。卓榮泰表示，中央政府預算的編定，有其法定程序、法定時程，希望能夠在法定的時程當中如實地通過，也依據嚴謹的過程跟程序，由各部會由下而上編定了明年度的中央政府總預算，這一點希望在審查預算當中，能夠跟國會好好地來說明，希望得到支持。卓榮泰提到，若當中有些集中標案問題，他會特別地重視，因為政府要扶植幫忙的是國內所有產業，以及所有相關業者，若真的過度集中在某幾個廠商的話，那不是廠商的問題，那是政府問題，「我相信大家都有能力為政府做正面、正確，且迅速地報告給人民充分了解，我會特別注意問題」。針對民眾黨喊說要刪除總統府預算，卓榮泰也說，預算經法定程序編列，新會期即將開始，每個委員都非常努力，同樣地，各部會首長也都非常地努力，會依照事實來跟大家做合理說明。