停車場財物遭竊！萬華警連夜埋伏逮人　28歲男心虛扔毒品狼狽落網

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▲蕭姓男子見警上方前盤查，隨手丟棄2包三級毒品愷他命遭逮，落網坦承涉及多起停車場內竊盜犯行。（圖／翻攝畫面）

今年9月起，台北市萬華分局東園街派出所，連日接獲多起台北農漁產公司、堤外停車場車內財物遭竊，員警獲報後調閱監視器，發現均為同一名犯嫌所為，該名嫌犯多於深夜2至5點，即利用攤商人員忙碌上下貨，溜入停車場觀察周邊環境，先鎖定未鎖門貨車，待車主送貨遠離後，趁四下無人之際，徒手開啟車門下手行竊。萬華分局組成專案小組，鎖定嫌疑人特徵，經過連夜埋伏守候，終於逮到竊嫌現身，經查，嫌犯為28歲的蕭姓男子，他見警上方前盤查，隨手丟棄2包三級毒品愷他命，不過仍遭眼尖埋伏員警發現當場逮捕，並在作案車輛副駕駛座起獲K盤1個。蕭男落網後，坦承涉及多起停車場內竊盜犯行，且檢驗毒品呈現K他命陽性反應，全案依毒品危害防制條例及竊盜罪移送法辦。對此，萬華分局呼籲，民眾車輛停放時應緊鎖車門，財不露白，貴重物品隨身攜帶，勿將重要財物遺留車內，以免遭宵小有可趁之機，另將加強巡邏密度，維護堤外民眾財產安全。