推動治水防洪　臺南市獲水利署核定治水工程經費40案逾33億元

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▲台南市長黃偉哲及水利署長賴建信出席八老爺抽水站竣工祈福儀式。(圖／南市府提供)

今年7月凱米颱風驚人雨量造成造成嚴重災情，台南市市長黃偉哲立即要求盤點治水建設需求，並配合中央移緩濟急原則，獲經濟部水利署支持核定治水工程共計40案，總經費逾33億元。相關治水防洪工程完工後，從根基強化臺南承洪韌性，改善易淹水地區聚落洪澇風險。根據統計，南市府透過積極提報前「瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」取得第8批次治理工程核定約31億3,200萬元，及113年度應急增辦工程核定約2億5,500萬元，目前設計及用地取得等前置作業均已啟動，將同步向議會尋求市配合款最大支持，共同努力並持續精進防洪減災作為。水利局表示，這次核定治理及應急工程主要改善新田寮排水系統如鹽水、岸內排水，菁寮排水系統之渠道延續整治及抽水站改建、龜子港排水系統加強八老爺、櫻花滯洪池抽水設備改善、將軍溪排水系統如麻豆、總爺、東北勢、海埔、營後排水等渠道及抽水設施改善，劉厝排水系統聚落抽水設備改善等。另針對人口密集都會聚落，如安順寮排水、曾文溪排水、鹿耳門排水及三爺溪排水等周邊社區，亦推動治理工程加強防洪保護標準，俟整體計畫完工後，預計改善排水路12公里、增設48cms抽水量、6處水閘門及3處滯洪池，增加保護面積約3,700公頃及人口5萬5,000人，期盼打造臺南走向宜居幸福城市。