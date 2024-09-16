趙露思3年對比照今「撞臉TWICE成員」　粉絲還是喜歡可愛的她

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▲有網友將趙露思3年來的活動照放在一起對比，感嘆以前的她比較可愛。（圖／微博）

▲畫上韓系妝容的趙露思（左），被認為撞臉韓團TWICE成員SANA（右）。（圖／趙露思 微博、SANA IG）

▲馬銳將趙露思的活動照進行修圖，證明好友絕無整形。（圖／馬銳 微博）

中國大陸女星趙露思過去出演《傳聞中的陳芊芊》爆紅，去年又以《偷偷藏不住》再創人氣巔峰，還被封為「甜寵劇專業戶」，然而她最近卻深陷整形疑雲，有網友把她3年的照片對比在一起，外型上微妙的變化讓許多人直呼：「還是喜歡她以前可愛的模樣。」還有人認為現在的她鼻子變挺、嘴唇更豐盈後，撞臉韓團TWICE的成員SANA。趙露思每年都會受邀出席品牌活動，活動照不像自己PO的自拍照可以修圖，也更能看出臉蛋變化。有網友將趙露思從2022年開始，連續3年參加活動的照片翻出，拼在一起做對比。從照片中可以看到趙露思在2022年時雙頰的膠原蛋白滿滿，散發出少女氣息，隨著時間過去逐漸消去嬰兒肥，妝容上也有些許變化，變成韓系氣質風，多了一絲精緻感，還有人指出2024年的她看起來和韓團TWICE成員SANA有點相似！但許多網友看習慣過去的她，認為趙露思以前甜美清純的風格才是最適合她的。這樣的變化也讓趙露思最近深陷整形疑雲，在網路上掀起陣陣討論，許多人都認為她有進廠維修，還登上了話題熱搜第一。對此趙露思的經紀公司揚言提告，趙露思的好友馬銳身為知名彩妝師，也跳出來替她說話，指出會覺得有差異，只不過是因為趙露思變瘦、加上化妝的方式和風格不一樣而已，因為臉上打亮得太多，在燈光下會顯得較為立體，因此和平常的她會看起來有所區別。並且還將活動照用修圖軟體改回原本的妝容風格，替好友打包票絕對沒有整形。