爆AIT關切柯文哲案綠委急護主？蕭旭岑：怕美方「疑賴論」發酵

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭收押禁見，馬英九基金會執行長蕭旭岑日前爆料，美國在台協會（AIT）關切京華城案與柯文哲，遭AIT聲明否認介入台灣司法打臉，綠委還狠酸蕭臉皮厚。對此，蕭旭岑今（16）日表示，若美方不關切才是失職，不知道為什麼民進黨立委們這麼緊張，應該是擔心美國「疑賴論」發酵。蕭旭岑日前為民眾黨小草集會站台，還稱美國在台協會（AIT）關切柯案，慘遭AIT聲明否認介入台灣司法打臉，就連民進黨立委王定宇也幫腔，嗆蕭不愧是臉皮極厚的宵小。蕭旭岑今日上午接受《千秋萬世》專訪指出，藍白合破局後，AIT前處長孫曉雅就去找柯文哲，是有人在AIT位於帝寶的招待所看到，外國友人也說美國人非常關切藍白合，前年美國眾議院前議長裴洛西來台，中共發動圍台軍演，美國也關心AIT訊息是否正確，關切本來就是AIT的工作，如果不關心才是失職。蕭旭岑說，不知道為什麼民進黨立委們這麼緊張，「要說厚臉皮、無賴，我可能遠遠不及王定宇委員」，而且王定宇是被立委耽誤的房屋租賃專家，應該考慮要找王定宇幫大九學堂上課，如何在台北租到附早餐的房子。蕭旭岑也指出，《金融時報》記者席佳琳去年一月曾報導美國官員對於賴清德的「務實台獨論」有疑慮，席佳琳也曾向教授趙春山私下透露，不只一個美國官員有「疑賴論」，代表賴清德路線存有疑慮，會把台灣帶向險境，所以民進黨正在憂心美國對賴政府的態度。