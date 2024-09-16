戴資穎最新世界排名持平第4！女單「F4」山口茜率先掉隊下滑到第8

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我國羽球名將戴資穎今年因傷所苦，特別是在巴黎奧運之後，嚴重的膝傷影響了她的場上發揮。不過儘管如此，小戴目前的世界排名還是相當穩定，最新的積分為87111分排名世界第4，僅次於安洗瑩、陳雨菲、馬琳3人。戴資穎在之前的香港公開賽首輪以直落二21：10、21：12強勢晉級，僅用24分鐘就擊敗美國選手Isabelle Rusli。但在對上印尼對手Putri Kusuma Wardani的比賽中，她在首局開打後沒打多久，就決定退賽。會不會打之後的中國公開賽，目前還不確定。今天BWF公布最新世界排名，戴資穎積分為87111分，排名女單世界第4。日本好手山口茜下滑到女單第8，為女單「F4」第一個掉隊者。排名第一的仍是世界球后安洗瑩，之後則是中國陳雨菲和西班牙馬琳（Carolina Marin）。戴資穎今年一直飽受膝傷困擾，巴黎奧運也是因此傷勢，而未能在五環戰場展現最佳狀態。她受訪時曾坦言，自己目前無法再像過去一樣隨心所欲的打球，只能走一步算一步。今年戴資穎已確定是最後一年，預計可能會在年終總決賽後正式褪下選手生涯，她在台北公開賽上也再次強調「明年不會再出來了」，也讓現在的每一場比賽都有點像她的退役巡演。