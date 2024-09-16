父子吵架斷聯4年！馬來西亞男終於回家　驚見父親已化成白骨

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馬來西亞1名男子，4年前因為與父親吵架，一氣之下就與爸爸斷了聯繫，直到最近終於返家，發現大門緊鎖，破門而入後才發現父親死亡多時，早已化為一具白骨。綜合《中國報》等馬來西亞媒體報導，案件中的父子於2020年起便斷聯，由於另一半也走了，死者便一直過獨居的生活。近日，4年未曾聯絡、返家的兒子，終於決定回去探訪父親，卻發現父親早已變成白骨。此案令人不解的是，同棟的鄰居都表示，由於死者家中沒有任何異味傳出，導致大家都沒發現他早已過世。報導並指出，死者最後一次出現是在當地的清真寺，當時他曾說自己有意回老家，導致身邊的友人、清真寺的熟人都以為他已經回鄉養老，所以接獲其死訊時都感到非常驚訝。冼都警區主任阿末蘇卡諾助理總監透露，死者生前患有高血壓，也曾中風過，警方已列為猝死案件調查，並把骨骸轉交家人做進一步處理。