影／中秋月餅賣不動！中國「1元月餅」爆紅　竟是中企買來送員工

父子吵架斷聯4年！馬來西亞男終於回家　驚見父親已化成白骨

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲馬來西亞近日傳出一起父子斷聯4年後，兒子返家驚見父親早已去世多時、化為白骨的案件。（圖／翻攝自中國報）
▲馬來西亞近日傳出一起父子斷聯4年後，兒子返家驚見父親早已去世多時、化為白骨的案件。（圖／翻攝自中國報）
馬來西亞1名男子，4年前因為與父親吵架，一氣之下就與爸爸斷了聯繫，直到最近終於返家，發現大門緊鎖，破門而入後才發現父親死亡多時，早已化為一具白骨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《中國報》等馬來西亞媒體報導，案件中的父子於2020年起便斷聯，由於另一半也走了，死者便一直過獨居的生活。近日，4年未曾聯絡、返家的兒子，終於決定回去探訪父親，卻發現父親早已變成白骨。

此案令人不解的是，同棟的鄰居都表示，由於死者家中沒有任何異味傳出，導致大家都沒發現他早已過世。

報導並指出，死者最後一次出現是在當地的清真寺，當時他曾說自己有意回老家，導致身邊的友人、清真寺的熟人都以為他已經回鄉養老，所以接獲其死訊時都感到非常驚訝。

冼都警區主任阿末蘇卡諾助理總監透露，死者生前患有高血壓，也曾中風過，警方已列為猝死案件調查，並把骨骸轉交家人做進一步處理。

馬來西亞霹靂州土崩驚魂夜！民宅遭泥土淹沒　住戶緊急撤離避難

馬來西亞女子遭丈夫推下山谷　自救9小時終於脫困

公園慢跑被水獺攻擊！大馬3人受傷送醫　全身多處撕咬傷

月入九萬！中國丐幫入侵大馬　6名「高薪乞丐」被逮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選